Bu defa atlar çarpıştı

Çarpışma sonucu her iki at ile birlikte jokeyleri hafif yaralanırken ilginç kaza anbean kaydedildi.

Olay Ödemiş Çaylı rahvan at yarışlarının 3'lü taylar 1. grup yarışlarında meydana geldi. Yarışın startı verildikten sonra kulvarda koşmakta olan atlardan biri binicisi ile önünde çıkan ve antrenman yapmakta olan başka bir atla çarpıştı. İlginç kazada yaklaşık 45 kilometre hızla giderken çarpışan atlar savrulup düştü.

Her iki atan jokeyi de atların üzerinden savrulurken atlardan biri düştüğü yerden zorla kalktı. Atların çarpışması sonucu meydana gelen ilginç kazayı jokeylerin hafif atlattığı öğrenildi. İlginç kaza kameralara yansıdı.

İbrahim Kılınç

