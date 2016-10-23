Diğer
Kategoriler

Bu defa makineler saldırdı

Rusya ve Çin tarafından ABD’ye yapılan siber ataklarda ilk defa kamera ve buzdolabı gibi akıllı ev aletleri web sitelerine saldırı düzenledi.

Bu defa makineler saldırdı

23 Ekim 2016 08:15

Yeni dünyada konvansiyonel savaşlar yerini daha karmaşık siber saldırılara bırakıyor. Son olarak önceki gün ABD’ye yönelik gerçekleştirilen siber saldırılarda bir ilk yaşandı. ABD’de sosyal ağlara hizmet veren BYN şirketi başta olmak üzere DNS hizmeti veren firmalara yapılan DDoS saldırılarında ilk defa makineler kullanıldı. Rusya ve Çin tarafından 14 milyon IP üzerinden gerçekleştirilen saldırılar neticesinde GitHub, Twitter, Reddit, Spotify, SoundCloud, PayPal, Netflix, Reddit, SaneBox, AirBnB, Basecamp, Business Insider, CNN, Esty, Github, HBO Now, Pinterest, Recode, The Verge, Heroku ve WhatsApp gibi dünyaca ünlü sitelerin bağlantıları kesildi. Türk kullanıcılar da zaman zaman Twitter, Facebook gibi sosyal medya sitelerine girmekte zorlandı. Ülkenin yüzde 80’ini internetsiz bırakan ataklar, saatler süren uğraşların sonucunda püskürtüldü. Bir günlük saldırının ABD’ye bilançosunun 7-8 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Eset Türkiye Teknik Müdürü Erkan Tuğral siber atakların makineler tarafından gerçekleştirilmesi açısından bir ilk olduğunu belirterek, “Saldırıların şekli çok ilginç. İnternete bağlı başı boş cihazlar kullanıldı. Saldırılar ‘IoT’ yani nesnelerin interneti üzerinden yapıldı. Saldırıya katılanlar arasında kamera da var akıllı buzdolabı ve çamaşır makinesi de var. Firmalar bu cihazlar için çok basit şifreler kullanıyor. Casus yazılımlar tarafından ele geçirilen cihazlar daha sonra hedeflere yönlendiriliyor” dedi.

DÜŞMAN İÇERİDE

DDoS saldırılarını durdurmanın nereyse imkansız olduğunu dile getiren Tuğral, “Saldırılar Rusya ve Çin tarafından gerçekleştirilse de yüzde 80’i ABD içerisinden yapıldı. ABD’deki cihazlar ve bilgisayarlar truva atı olarak kullanıldı. Benzer saldırılar Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra Türkiye’ye de yapılmıştı. Türk Telekom yurt dışı ile internet erişimini engellese de başarılı olamamıştı. Çünkü o zaman saldırıların yüzde 90’ı Türkiye içerisinden geliyordu” diye konuştu.

DDoS nedir?

DDoS (Distributed Denial of Service attack) saldırılarında virüs bulaştırılmış botnet denilen bilgisayar ve telefonlar kullanılıyor. Bu cihazlar uzaktan casus yazılımlar üzerinden harekete geçiriliyor. Mesela 5 milyon sunucuya hizmet veren bir web sitesine 10 milyon trafik yönlendiriliyor. Dolayısıyla altyapı yetersiz kalıyor ve site devre dışı kalıyor.

Bilgisayarların yüzde 90'ı zombi

Türkiye Bilişim Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Levent Karadağ Türkiye’nin en çok saldırı yapan ve en çok saldırıya uğrayan ilk 5 ülke arasında yer aldığını söyledi. DDoS saldırıları konusunda Türkiye’nin sınıfta kaldığını ifade eden Karadağ, “Türkiye’deki bilgisayarların yüzde 90’dan fazla zombi hâline dönüştürülmüş durumda. Bireysel kullanıcılar maalesef güvenlik tedbiri almıyor. Türkiye’deki 42 milyon cep telefonunun neredeyse 35 milyonu korumasız” dedi. Siber saldırılara karşı fiber altyapın şart olduğunu dile getiren Karadağ, “Bu konuda Gana’nın bile gerisindeyiz. Eğer altyapı güçlü olursa daha güçlü saldırılar yapmak zorundalar. Ayrıca yerli siber güvenlik yazılım geliştirilmeli. Şu an Türkiye’de siber güvenliğin yüzde 97’si yabancılara emanet. Yabancıların yaklaşık yüzde 70’ini de İsrailli firmalar oluşturuyor” diye konuştu.

Ömer Temur - Türkiye gazetesi 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

TEKNOLOJİ VİDEO GALERİ
TEKNOLOJİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!