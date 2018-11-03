Bu fabrikada asgari ücret bin 800 TL

Fabrikanın Genel Müdürü Kamil Olçar, yaptıkları zam ile, çalışanlarına yüksek enflasyona karşı destek olmak istediklerini ifade etti.

Olçar, "Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeni ile Kütahya genelinde bir ilke imza atarak 1 Kasım'dan itibaren şirket çalışanlarımıza asgari ücreti bin 800 TL olarak açıkladık.Asgari ücret dışında maaş alanların da maaşlarına net 200 TL zam yaptık. Ülkemizin yaşadığı bu sıkıntılı zamanı çalışanlarımız ile birlikte aşacağımıza inanıyoruz.Daha önce ülke ekonomisine katkı sağlamak için şirket bünyemize 100 yeni çalışma arkadaşı alacağımızı duyurmuştuk. Şu ana kadar Eylül ve Ekim aylarında 25 arkadaşımız Çalışma ve İş Kurumu'nun gönderdiği adaylar arasından alınmış olup, (İŞ-KUR'dan maddi destek alınmadan) toplam 57 arkadaşımız şirketimiz bünyesine katılmıştır. 1981 yılında Kütahya'da kurulmuş olan fabrikamızda 300 çalışanımız bulunmaktadır. Ürettiğimiz mermerleri Amerika başta olmak üzere 59 ülkeye ihracat yapmaktayız" diye konuştu.

Hüseyin Efe

