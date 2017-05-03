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Bu görüntü bilim adamlarını harekete geçirdi

Kahramanmaraş’ta demir madeni içerisinde yer alan göletin kızıla bürünmesi bilim adamlarını harekete geçirdi.

Bu görüntü bilim adamlarını harekete geçirdi

03 Mayıs 2017 18:35
Bu görüntü bilim adamlarını harekete geçirdi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, daha önce işletilen demir madeninde yer altından çıkan doğal maden suyunun oluşturduğu ‘kızıl gölet’ merakları üzerine çekti.

Yaşanan doğa olayı sonrası harekete geçen Jeoloji Mühendisi İbrahim Karaoğlan, maden suyu açısından oldukça zengin olan bölgede incelemelerde bulundu.

Göletin bordo renginde kızıla bürünmesini numulitik içerikli dönüşüm olarak açıklayan Jeoloji Mühendisi İbrahim Karaoğlan, “Burada jeolojik olarak çok ilginç bir bölgede bulunmaktayız. Kireç taşı numulitik içeriklidir. Üste doğru kırmızımsı kalkşist ve dereceli olarak bordo çamur taşına geçer. Buradaki bordo çamur taşı ise madeni, maden çukurunu bu renge boyamaktadır” dedi.

Kalkşist ve dereceli olarak bordo çamur taşına dönüşen elementlerin, göleti kızıl renge dönüştürdüğü ifade eden Karaoğlan, “Gölet olarak tabir edilen ve basında da çıkmış bulunan, daha önceden maden ocağı olarak işletilen yerdeyiz. Burası ilginçtir ki bordo renginde, kan kırmızı renginde bir suyla dolduğu söylenmiştir. Bunun üzerine yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgeye gelip batığımızda burada daha önce işletilmiş olan maden ocağının bu rengi aldığını gördük. Burada jeolojik olarak çok ilginç bir bölgede bulunmaktayız. Kireç taşı numulitik içeriklidir. Üste doğru kırmızımsı kalkşist ve dereceli olarak bordo çamur taşına geçer. Buradaki bordo çamur taşı ise madeni ve maden çukurunu bu renge boyamış” dedi.

Ekinözü Belediye Başkanı Nursi Çeleğen ise, bölgede gerekli çalışmaların yapıldığını ifade ederek, incelemelerin sürdüğünü söyledi.

(Muhammet Özer /İHA)

Etiketler: Bbilim adamı, kahramanmaraş, kızıl gölet


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