Bu havalarda cep telefonu tutuşuna dikkat

Teknolojinin gelişmesi ve eklenen özellikleriyle beraber maliyeti daha da artan cep telefonları, sonbahar aylarında su tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yağışlı havada cep telefonuyla sokakta konuşulan görüşmeler esnasında, yağmur suyu kulaklık girişinden girerek birçok arızaya neden olabiliyor. Meydana gelen arızalar yüksek ücretlere mal olurken, su arızası cep telefonlarında kalıcı hasarlar da bırakabiliyor.

“Yağmurlu havalarda cep telefonunu tutuşumuz bile çok önemli hale geliyor”

Konuyla ilgili koşuşan cep telefonu ustası Ersin Dindaş, “Yağmurlu havalarda hava, direk nemleniyor. Elektronik cihazlar da bundan fazlasıyla etkileniyor. Burada önlem olarak yağmurda mümkün olduğunca telefonla konuşmamamız ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yağmurlu havalarda cep telefonunu tutuşumuz bile bu konuda çok önemli hale geliyor. Çoğu telefonun kulaklık girişleri üst kısımlarında oluyor, telefonu dik konumda tuttuğumuz zaman kulaklık söketinden içeriye su sızabiliyor. Bu da kulaklık ayarlarını bozabilir, sesin sağlıklı gidip gelmesini engeller. Cep telefonu sıvı ile temasa girdiği zaman, ses problemlerinin dışında, kendi kendine şarj olabiliyor, içindeki oksitlenmeden kaynaklı ısınma problemi olabiliyor ve ekran görüntüsü gidebiliyor. Yani insanların yağmurlu havalarda mümkün olduğunca telefon kullanmamalarını öneriyoruz. Bazen su geçirmeyen kilitli poşetlere koymalarını bile söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yapılan hataların en başında cep telefonunu pirince yatırmak geliyor”

Dindaş, farklı şekilde sıvı ile teması olan cep telefonları bazı kişilerin pirince koyarak hata yaptığını da dile getirerek, “Yağmur dışında da cep telefonu yine çeşitli kazalar sonucu sıvı ile temasa geçebiliyor. Vatandaşların bu konuda yaptıkları hataların en başında cep telefonunu pirince yatırmak geliyor. Pirinç kutularında gelen kişiler de oldu. Pirincin bir özelliği yok. Pirinç nemi, suyu emiyor bu yüzden insanlar bunu bir çözüm yolu olarak görüyor. Ancak pirinç ne kadar suyu emebilir? Telefonun içinde çeyrek bardak suyu oluyor, bu suyun ne kadarını pirinç emebilir? Telefonun içindeki suyu ememez. Biz cihazları söktüğümüz zaman bile telefondan suyu arındıramayabiliyoruz. Bir nebze ısıtarak suyu çıkarmaya çalışıyoruz. Bu konuda pirinç biraz hikaye aslında” dedi.

Mustafa Kaplan