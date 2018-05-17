Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor 17 Mayıs yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde çevreleri yer yer sisli ve puslu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28