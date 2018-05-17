Diğer
Kategoriler

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor 17 Mayıs yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Kırklareli, Edirne, Bayburt, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sağanak yağış geliyor 17 Mayıs yurtta hava durumu

17 Mayıs 2018 10:04

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde artacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 27
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu ve kısa süreli yerel sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde çevreleri yer yer sisli ve puslu 24
Trabzon: Parçalı bulutlu 23
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 28  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 31°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç