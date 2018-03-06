Bu kahvede yere çekirdek kabuğu atmayana ceza var

Erenler Mahallesi'nde hizmet veren Süleyman Efendi Çekirdek Kahve, müşterilerine çok farklı bir konsept ile hizmet veriyor. Birçok işletmede çekirdek kabuklarının yerlere atılması hoş karşılanmazken, Süleyman Efendi Çekirdek Kahve'de bu durumun tam tersi yaşanıyor. Eğer bir müşteri çekirdek kabuklarını yere atmayıp masada biriktirmeye kalkarsa işletme sahipleri tarafından cezalandırılıyor. Öğrencilere uygulanmayan cezaya göre, çekirdek kabuklarını masada biriktiren müşteriler tüm kahveye çay ısmarlıyor. Kimsenin şikayetçi olmadığı durum ile müşterilerin daha rahat oyun oynaması ve sohbet etmesi amaçlanıyor.

"Olması gereken bu"

Kahvedeki uygulamanın güzel olduğunu söyleyen Melike Sarıdemir, şimdiye kadar ceza almadığını anlattı. Olması gerekenin yapıldığını aktaran Sarıdemir, "Aslında ben çok şaşırmadım. Çünkü olması gereken bu ve bunu benimsememiz gerekiyor. Ama bu mekanın bu uygulamanın başında yer alması güzel bir şey. Şimdiye kadar ceza yemedim" dedi.

"Ben ilk geldiğimde ceza yemiştim"

Kahvenin sürekli müşterilerinden Enes Dost, ilk geldiğinde kuralları bilmediği için ceza yediğini ifade etti. Ceza sonrası 2 kez de kendisine çay ısmarlandığından söz eden Dost, "Çekirdek Kahve açıldıktan sonra hem fiyat olarak hem de buradaki samimiyet olarak ayağım buraya bağlandı. Buradan başka bir yere gitmiyorum. Hem çayın 1 lira olması hem ikram çekirdeklerinin olması hem de çekirdek kabuklarını yere atmamız çok güzel konsept bence. Öğrenci olarak bütçemizi de zorlamıyor. Zevkle haftanın 4-5 günü buradayız. Ben ilk geldiğimde masanın üstüne atmıştım ve ceza yemiştim. Yan masadaki 4 arkadaşa çay ısmarlamıştım. Tecrübe kazandığım için ondan sonra bir daha olmadı. Ardından kendime burada 2 kez çay ısmarlattım. Ama yan masadaki kızlar güzelse bilerek masaya çekirdek atarım" diye konuştu.

"Konsepti Türkiye'ye tanıtmak istiyorum"

İşletme konseptinin fikir babası olan Mehmet Sivri, uygulamayı bir çok şehre yaymak için çalıştıklarından bahsetti. Kurumsal bir kimlik ile tüm Türkiye'de markayı tanıtmak istediklerini söyleyen Sivri, "Yıllarca turizm sektöründe bir şehirde çalıştığım için bu tarzda mekanlar gördüm. Kimisinde çekirdek, kimisinde fıstık vardı ama bu benim memleketimde yoktu. Bunun için Afyon'a bu konsepti kurmak istedim. Bunu kurarken de kurumsal bir kimlik kazanmak istedik. Daha önceki gördüğüm yerlerde kurumsal kimlik kazandırılmamıştı. Bunu bir marka haline getirmek istiyorum. Markamızı franchising vererek Eskişehir, Kütahya, Konya ve Isparta gibi çevre illerden başlayıp, tüm Türkiye'de bu markayı ve konsepti tanıtmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Olay daha da neşeli bir hale gelmeye başladı"

Sivri, "Burada farklı bir konsept de var. İkram ettiğimiz çekirdeğin kabuklarının yere atılmasını istiyoruz. Buradaki insanların oyun oynarken veya sohbet ederken rahat etmelerini istiyoruz. Evlerinde ve parklarda yapamadıklarını burada stres atmak için kullanmalarıdır. Evinde olsa atamaz ama ben çekirdeği yere atmaları için ikram olarak veriyorum. Yere atmayan misafirlerimize 10 bardak çay cezası verdik. Tabi bu cezayı öğrencilere uygulamadık. Yerel müşterilerimize ve iş sahiplerine yaptık ve öğrencilere 10 bardak çay ikram ettirdik. Bu şekilde olay daha da neşeli bir hale gelmeye başladı. Şu an buradaki misafirlerimizle aile gibiyiz. Süleyman Efendi Çekirdek Kahve ismini tüm Türkiye'de yaymak istiyoruz. Marka tescilimizi aldık ve bu ismi koyarken konseptimiz çekirdekti. Bunun üzerine babamızın ismini öne alarak, Süleyman Efendi Çekirdek Kahve olarak tüm Türkiye'de hizmet vermek istiyoruz" dedi.

"Öğrencileri cezadan muaf tutuyoruz"

Çekirdek Kahve'ye ismini veren ve 2 oğlunun arkasında duran Süleyman Sivri, öğrenci dostu bir işletme açtıklarını anlattı. Çekirdek kabuğunu yere atmayan müşterilere verilen cezanın öğrenciler için geçerli olmadığına dikkat çeken Sivri, şu şekilde konuştu;

"Oğlum 10 yıl turizm sektöründe aşçılık yaptı. 5 yıldızlı otellerde çalışıyordu ve böyle bir mekan istedi. Ben de oğlumun üzerine bir işletme açtım. Adeta burası bir ticarethane değil, öğrencilerin ikinci ev adresi oldu. Ben de çocuklarımı üniversitede okuttuğum için ailelerin ne şartlarda çocuklarını okuttuklarını iyi bilirim. Bundan dolayı öğrencilerin bütçelerine göre hizmet veriyoruz. Bunun yanında evlerinde çekirdek çitleyip kabuklarını atamıyorlar. Biz buna mekanda izin veriyoruz ve teşvik ediyoruz. Böylelikle insanların raht edip stres attıklarını düşünüyoruz. Sadece öğrenciler değil, Afyon merkezden gelen müşterilerimiz ve esnaf yani çalışan müşterilerimiz de var. Öğrenciler haricindeki müşterilerimiz masaya çekirdek kabuğu atarlarsa, 10 bardak çay cezası kesiyoruz. Bunu da öğrencilere gönderiyoruz. Bu durumdan ısmarlayanlar da memnun. Bizim sayemizde öğrencilere çay ısmarladıklarını söylüyorlar. Bugüne kadar hiç itiraz eden olmadı."

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Ahmet Bilal Hamzaçebi