Bu kanyona giren hayran kalıyor

Sarp kayalıkları, sıcak su kaynağı, kaya hamamı ve şelalesiyle her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilen kanyona ilk defa gelen ziyaretçiler adeta büyüleniyor. Orhaneli ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki kanyonda tahta merdivenleri aşıp bendin üzerine çıkan ziyaretçileri yüksekliği 70 metreyi bulan kayalar karşılıyor. Bilhassa hafta sonlarını huzurlu ortamda geçirmek ve spor yapmak için bölgeye gelenler, Uludağ’ın temiz havası, sarı ve yeşilin tonlarıyla bezenen tabiatın keyfini çıkarıyor.

Sadağı kanyonun en ilgi çekici yeri olan kaya hamamı yörede avlanmak üzere Orhaneli’ni kuran ve 117/138 yılları arasında hüküm süren Roma İmparatoru Hadrianus’un karısı için yaptırdığı yer olarak biliniyor. Üç tarafı taş duvarla çevrili olan ve derenin karşı kıyısından kaynayan 60 derecelik sıcak suyu termal tesise alınsa da kaya hamamı halen sağlam duruyor. Kaya hamamına kadar olan 1.7 kilometrelik kanyon parkuru yaptırılan ahşap köprüler ve merdivenlerle güvenli bir hale getirilse de zikzaklar çizilerek ilerlenen kayalık dere yatağında dikkatli yürümek gerekiyor. Roma İmparatoru Hadrianus, cilt hastalığı olan eşini, buradaki sıcak su hamamında tedavi ettirdiği söyleniyor.

Kanyonu ziyaret edenler, "Çok kanyon gördük, ama yeşilin, suyun ve kayanın bu kadar çeşitliliği olan, özel balığı bulunan böyle bir kanyon görmedik. Burada gezerken doğanın güzelliği karşısında kendimizi kaybettik. Şehrin gürültüsünden sonra burayı ziyaret ettiğimizde bütün stres ve yorgunluğumuzu attık" dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, "Sadağı kanyonuna yatırımlarımız devam ediyor. Artık kanyonumuzu gezmeye gelenlere açtığımız kafede kahvaltılarını yapıyorlar. Burası dünyanın sekizinci harikası dediğimiz bir kanyon. Türkiye’nin her yerinden insanlar arayıp kanyonumuzla ilgili bilgi alıyor. Buraya girenler çıkmak istemeyecek, bir yandan derenin şırıltısı, diğer yandansa yeşillik içinde kaybolacaklar. Bu güzelliği herkesin görmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Burak Türker - Hasan Yalçın