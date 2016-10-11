Ahilik Haftası ve Aşure Günü’nün aynı zamana denk gelmesiyle beraber, toplumla aradaki ilişkileri güçlendirmek isteyen İstanbul Zabıtası, bugün öğle saatlerinden itibaren İstiklal Caddesi’ne, Sultanahmet ve Üsküdar meydanlarına çıkarma yaptı. Bu kapsamda, “Bu kez denetlemek için değil, paylaşmak için geldik” sloganıyla esnafa ve vatandaşlara aşure dağıtımı yapıldı. Aşureler semt esnaflarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanı Tayfun Karali tarafından dağıtılırken, vatandaşlar ise zabıta ekipleri tarafından kurulan stantlardan aşure aldı. Zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi üzerinde seyir halindeki tarihi tramvayı da durdurup yolculuk yapan vatandaşlara aşure ikramı yaptı.

20 bin porsiyon aşure dağıtıldı

İstiklal Caddesi’ndeki esnafı tek tek ziyaret eden Daire Başkanı Karali, Türkiye ile aşure arasındaki benzerliğe vurgu yaparak, “Şu an için burada dağıttığımız aşure sayısı 5 bin. İstanbul genelinde 20 bin aşure dağıtılıyor. Esnaflarımıza, vatandaşlarımıza, turistlerimize, şu anda burada var olan herkese aşure dağıtıyoruz. Aşurenin zaten özelliği o. İstiklal Caddesi’nde isteyip de aşure yemeyen kalmayacak diyebiliriz. Aşurenin içerisindeki birçok unsur belki de tek başına yendiğinde bir şey ifade etmez. Hepsi birleştiğinde mükemmel bir tat oluyor. Aslında kısaca Türkiye’yi tarif ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İstanbul Zabıtası’nın aşure etkinliğinden oldukça memnun olduğu gözlemlenen vatandaşlar aşure dağıtımı için yetkililere teşekkür etti. İstiklal Caddesi’nde gezerken kendisine aşure ikram edilen Deniz Elmas, “O kadar lezzetli ki, annem bile bu kadar güzelini yapamamıştı. Çok keyifli. Yapan ve dağıtanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay’dan İstanbul’a tatil için gelen Halime Yavuz ise, “Çok güzel. Biz buraya misafir gelmiştik. Çok güzel bir tesadüf oldu. Hatay’dan gezmeye geldik. Çok güzel bir uygulama” şeklinde konuştu.

Hüseyin Coşkun - Murat Horoz