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Bu köyde herkes okuyor

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Naipli Kırsal Mahallesi'nde okulu ve köy konağını ilim yuvasına çevirdi. Okulda öğrenciler ve anneleri okuma yazma öğrenirken, köy konağında ise Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar.

Bu köyde herkes okuyor

12 Nisan 2018 15:04

Kırsal mahallelere 55 milyon liradan fazla yatırım yapan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ile birlikte yapılan çalışmaları yerinde incelemeye ve mahalle sakinleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Karesi Kaymakamlığı ve Karesi Belediyesi'nin destekleriyle Naipli'de okuma seferberliği başlatıldı. 

Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; Naipli İlkokulu'nda öğrencilerle kitap okudu, okuma-yazma öğrenen kadınlarla bir araya geldi ve köy konağında Kur'an-ı Kerim öğrenen annelerin ellerini öperek hayır duası aldı. 

Okuma-yazma öğrenen kadınlar, hizmetler nedeniyle Başkan Yılmaz'a teşekkür edip İstiklal Marşı'nı okuyarak sürpriz yaptı. Naipli İlkokulu'nda "Her Sınıf Bir Kütüphane" projesi kapsamında sınıfa koyulan kütüphaneden kitap alan protokol, sınıfta yaklaşık 1 saat kitap okuyup öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Demir ve Başkan Yılmaz ardından Karesi Belediyesi'nin Naipli'ye inşa ettiği köy konağını inceledi. 

Eğitime olan yatırımın geleceğe yatırım olduğunu her fırsatta dile getiren Kaymakam Abdulkadir Demir, ayrıca kadınların okuma-yazma öğrenmeye ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. "Elleri öpülesi annelerimiz ve ablalarımızın okuma-yazma öğrenmeye istekli olmasından dolayı çok büyük bir mutluluk duydum" diyen Başkan Yücel Yılmaz, bir yandan ilçenin fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken diğer yandan da geleceğe yatırım yaptıklarını söyledi.  

Taşkın Sarıca

 

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