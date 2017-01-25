Diğer
Kategoriler

Bu kütüphane 24 saat açık

Bursa'da, Setbaşı Şehir Kütüphanesi, kitap meraklılarına ve ders çalışmak isteyen öğrencilere 24 saat hizmet veriyor.

Bu kütüphane 24 saat açık

25 Ocak 2017 10:24
Bu kütüphane 24 saat açık - Tıkla İzle

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kitap okumak ve ders çalışmak isteyen insanların kütüphanenin 24 saat açık kalmasını talep etmesi üzerine Setbaşı Şehir Kütüphanesi'nin günün her saatinde vatandaşlara hizmet verebilen bir yer olmasını sağladı. 2017 yılının ilk gününden itibaren 24 saat boyunca açık duran kütüphanede ders çalışan öğrenciler uygulamadan memnun. İmtihanlara hazırlanan öğrenciler, ders çalışmak için günün her saatini kütüphanede geçirebildiklerini ve bu şekilde çok daha fazla verim aldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Hacıoğlu, "Okuyucularımızın böyle bir ihtiyacı olduğunu fark eden başkanımızın talimatıyla kütüphanemizi 24 saat boyunca açık tutarak, gün içinde çalışan insanlar ve evinde verimli ders çalışma imkanı bulunmayan öğrenciler için uygun hale getirdik. Kütüphaneyi 24 saat açık hale getirdiğimizde önce sadece alt katı açık tutmak istedik, fakat gelen okuyucu sayısı beklediğimizden fazla olduğu için üst katı da hizmete açtık" şeklinde konuştu.
Bursa Şehir Kütüphanesi 1998 senesinde hizmete açıldı ve içerisinde 75 bin civarı eseri barındırıyor. 

Yusuf Ali Arslan
 

Etiketler: kütüphane


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

KÜLTÜR SANAT VİDEO GALERİ
KÜLTÜR SANAT FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 11°C

  • Bursa

    Bursa 6°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!