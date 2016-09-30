Şehir kütüphanesi alışagelmişin dışındaki hizmetleriyle kısa sürede kitapseverlerin uğrak noktası olurken, kütüphaneye gelen vatandaşlar mola vermeden kitap okumanın keyfine varıyor.

Örnek bir uygulama başlatan Zeytinburnu Belediyesi, ilçede bulunan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'nde kitapseverlere ücretsiz çay, kahve ve çorba ikramında bulunuyor. Boş vakitlerini kütüphanede geçirmek isteyen vatandaşlar, günün her saati çay ve kahve siparişinde bulunabiliyor. Kütüphanede öğlen ve akşam saatlerinde günde iki kez çorba ikramı yapılıyor.

İlçede kitap okumayı yaygınlaştırmak ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan uygulamaya, her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösteriyor. Vatandaşlar sabah erken saatlerde geldikleri kütüphaneden gün boyunca ayrılmıyor. 14 bin kitap ve güncel yayınla hizmet veren kütüphanenin mimarisi de dikkat çekiyor. Sessiz sakin ortamı ve sunulan hizmetler, öğrenciler için de tercih sebebi oluyor. Kütüphaneye üniversite ve kurs sınavlarına hazırlanan öğrenciler kadar araştırma yapmak isteyen yetişkin bireyler de geliyor.

"Öğrencilerin ders çalışması için motive edici"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdiğini belirten Mücahit Kuloğlu, ”Hakimlik, savcılık sınavlarına çalışıyorum. Onun için kütüphaneyi öğrendim, buraya geliyorum. Çay kahve ve çorba ikramı olduğunu öğrendim bu öğrencilerin ders çalışması için ayrıca motive edici. Bu hizmetleri sunan başka bir kütüphane görmedim” dedi.

Günde 120 kişi ikramlardan faydalanıyor

Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'nin çok detaylı bir şekilde planlandığını belirten Kütüphane sorumlusu Eyüp Çebitürk, "Çok farklı özellikleri var bu kütüphanenin. Planlamanın henüz daha çok başındayız. Daha önemli şeyler yapılacak kütüphane ile ilgili. 14 bin kitabımız var şuan da kütüphanemizde ilerleyen dönemde, 2017 yılı içerisinde 50 bin kitap olmasını düşünüyoruz. Şuan için öğrencilerimize çay, kahve, çorba servisi yapıyoruz. Bunu bir bütünlük içinde düşünmenizi istiyorum. Çünkü sadece Kütüphane olarak değil Zeytinburnu Belediye Başkanımız Murat Aydın'ın Kültür sanat projelerinde bir bütünlük politikası var. Belediyemiz bu politikayı çok ciddi şekilde yürüyor ve o yönde çok önemli adımlar atıyor. Şuan için resmi açılışını gerçekleştirmedik fakat yeni tanıtımlarla buna rağmen günlük 60 öğrencimiz geliyor ve 120 öğrencimize de sabah akşam çorba servisi, kahve ve çay servisi yapıyoruz. Bunlardan herhangi bir ücret alınmıyor. Sadece Kültür Müdürlüğümüz'ün uyguladığı bir kitap politikamız var. Aynı zamanda öğrencilerimiz burada hangi kitapları görmek istiyorlar, bunlarla ilgili fikirlerini alıyoruz. Burada istedikleri kitap ve görselleri not alıp müdürlüğümüze iletiyoruz Kütüphanemizde 2017 yılında bir alanda kitaplarımız olacak. Sanat, felsefe, kültür, edebiyat, tarih alanında" diye konuştu.

Kütüphaneyi arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini belirten Asiye Kaymaz, ”Buraya yakın oturuyorum. Topkapı'dan geliyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Mühendisliği'nde doktora yapıyorum. İlk dün geldim sonrada bütün arkadaşlarıma tavsiye ettim. Ortamı çok güzel, yapı çok güzel, sessiz sakin bir ortamı var. Çay var, çorba var . Öğrencilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Bundan sonrada devamlı gelmeyi düşünüyorum” dedi.

Öte yandan, henüz resmi açılışı yapılmayan kütüphanede bireyler kitap isteği talebinde de bulunabiliyor. Merkezefendi Şehir Kütüphanesi'nde 2017 yılı içerisinde kitap sayısının 50 bine çıkarılması hedefleniyor.

Emrah Kuş - Hülya Keklik