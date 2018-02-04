Bu mahalle 1 yıldır kayıyor

Mahallede heyelanların önüne geçmek için yaklaşık 6 milyon TL maliyetli 350 fore kazığın çakılmasına ihtiyaç olduğu belirtildi.

Arsin ilçesi Yeşilyalı mahallesindeki heyelan tehdidi yaklaşık 1 yıldır çözüm bekliyor. Yeraltı sularından kaynaklandığı belirtilen heyelanlar sonucu 2 ev tamamen yıkılırken, 12 ev de oturulamayacak hale geldi. Her yağışın ardından hareketlenen toprak zemin nedeniyle bölgede bulunan bir cami ve mezarlıkta heyelan riski taşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından sorunun çözümü için bir proje hazırlatıldı ve hazırlanan proje İl Afet Müdürlüğü'ne gönderildi. Yaklaşık 6 milyon TL’ye mal olacak 350 fore kazıklı projenin ödenek gönderilerek hayata geçirilmesi halinde mahalledeki heyelanların da önüne geçileceği kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Proje Danışmanı ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Şadoğlu, bölgedeki ana kayanın üzerinde yumuşak bir tabakanın olduğunu belirterek önlem alınmadığı taktirde hareketlenmelerin devam edeceğini söyledi. Şadoğlu, “Heyelandan bir süre sonra olay yerine giderek incelemelerde bulunarak, araştırmaları yaptık. O bölgeyi fore kazıklarla güçlendirme projesi hazırladık” dedi.

“350 fore kazık planlanıyor”

Projenin yaklaşık maliyetinin 6 milyon TL olacağını ifade eden Şadoğlu, “Bölgede 2 tane bina ağır hasarlı, 3-4 binada da çatlamalar söz konusuydu. Heyelan bölgesi içerisinde 12 tane bina var. Kütle hareketi şeklinde oluştuğu için binalar hasar görmedi ama bazı binalarda gözle görülür ağır hasarlar oluştu. Şuanda hepsi riskli yapı konumunda bulunuyor. Bölgede özellikle topuk kısmında oluşacak erozyonla beraber bu hareketlenmeler devam eder. Önlem alınmadığı taktirde bu hareketlenmeler aşırı yağışlardan sonra oluşur. Bütün binaların toprağa gömülmemesinin sebebi vadinin eğim yönünde daralmasıdır. Aşağıya doğru inildikçe vadi daralıyor. Vadi daraldığı için büyük bir kütle hareketi engellendi. Topuk kısmındaki bir miktar zemin kayarak orada bir felaket meydana getirdi. Ödenek verildikten sonra biz orada yaklaşık 350 fore kazık planlıyoruz. Bir makine günde yaklaşık 10 tane kazık dikiyor. Bu iş yaklaşık 6 ayda bitirilir” şeklinde konuştu.

Muhtar Sarıalioğlu: “Önlem alınmazsa mezarlıktaki kemikler karışacak”

Yeşilyalı muhtarı Cemil Sarıalioğlu ise, 1 yıldır heyelanın devam ettiğine dikkat çekti. Sarıalioğlu “Bununla ilgili Büyükşehir Belediyesi çalışmasını yaptı. Burada yapılacak iyileştirme ile ilgili proje hazırlandı. Ancak yetkililerimizden destek bekliyoruz. Bin an önce bu işin bitirilmesini istiyoruz. Burada yaşayan vatandaşlar tedirgin durumda” diye konuştu.

Önlem alınmaması durumunda caminin mezarlığında da kayma meydana geleceğini kaydeden Sarıalioğlu, “İlerde mezarlıktaki kemikler karışacak duruma gelecek. En son 10 ev tehlike altındaydı buna 2 tane daha ev eklendi. Cami de heyelan tehdidi altında. Heyelan sonrası evleri oturulmayacak durumda olan vatandaşlarla ilgili konut çalışmasını da başlattık. Hak sahipleri için belirlediğimiz yeri aldık. Konutları bitirerek onlara teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ozan Köse - Ersen Küçük

