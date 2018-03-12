Bu manzarayı görebilmek için 701 basamak çıkıyorlar

Volkanik bir kaya kütlesi olan ve 226 metre yükseklikteki Afyonkarahisar Kalesi, M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında kullanılmaya başlandı. Daha sonra Bizans ve Selçuklular zamanında önemli çatışmalara sahne olan kale, Frigler'in de izlerini taşıyor. Günümüzde vatandaşların dikkatini çeken asıl durum ise kalenin manzarası oluyor. Fakat Afyonkarhisar'ın bu manzarasını görebilmek çok da kolay olmuyor. Zira kale kapısından girebilmek için tam 601 basamağı çıkmak gerekiyor. Tam manzaranın göründüğü bayrağın yanına çıkabilmek için de 100 basamak daha bulunuyor. Yani zirveye çıkmak uzun bir süreyle efor sarf ettiriyor.

"İnşallah yazın teleferik kuracaklar"

Kale civarında bir işletmesi bulunan Mevlüt Yaşar, yazın teleferik sisteminin getirileceğini söyledi. Teleferik ile insanların kaleye daha rahat çıkıp inebileceğini belirten Yaşar, "Zirvenin manzarası güzeldir ve orada esir kuyusu vardır. Askerlerin su ihtiyacının karşılanması için sarnıçlar var. Ayrıca bir de kız kulesi var. Gelenlerin bazıları zirveye çıkabiliyor, bazıları da yarıda kalıp geri iniyor. Çeşmeyle kale kapısı arasında 601 basamak var. Bayrağa ulaşmak isteyenler 100 basamak daha çıkıyor. Toplam 701 basamak var. 226 metre yüksekliğe sahip, buraya çıkamayanlar geri dönüp çay içiyorlar. İnşallah yazın teleferik kuracaklar. O zaman vatandaşlar rahat inip çıkabilir" dedi.

"Teleferik en kısa sürede gelmeli"

Antalya'nın Alanya ilçesinden Afyonkarahisar'ı ziyaret etmeye gelen ve zirveye ulaşmayı başaran Nuray Okşar ise kalenin manzarasının mutlaka görülmesini tavsiye etti. Okşar, "Biz tatil amaçlı Afyonkarahisar'a geldik. Girişte kaleyi duyduk. 'Gelmişken görelim' dedik ve geldiğimize de değdi. Alanya'dan daha farklı bir atmosfer vardı ve güzeldi. Tabii ki yorulduğumuz ve zorlandığımız oldu. Çıkacak olan arkadaşların dikkatli olması gerekiyor. Bizimle birlikte gelen bir iki arkadaşımız çıkamadı ve aşağıda kaldılar. Ekipten kopanlar oldu ve gerçekten çok kolay değildi. Özellikle çıktığımızda şehrin kaleden görünüşü 'çıktığımıza değdi' dedirtti. Şehrin geneline baktığımızda teleferiğin buraya gelmesi sanki biraz zaman alacakmış gibi geldi. Belki de biz Alanya ile kıyasladığımız için böyle düşündük. Bilemiyorum ama bence teleferik en kısa sürede gelmeli" diye konuştu.

Mehmet Sıddık Yeşilırmak - Ahmet Bilal Hamzaçebi