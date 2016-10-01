İsmet İnönü Caddesi’ndeki market işletmecisi Serdar Öncel, her gün yüzlerce kişinin kendisine adres sormasından dolayı adeta bıkkınlık geçiriyor. Esnaf Öncel, iş yerinin şehir içi ve şehir dışından gelen binlerce kişinin kullandığı cadde üzerinde olduğunu, kendisine yöneltilen adreslerin dışında, satış yaptığı işletmesinde bulunmayan ne varsa insanların istediğini belirtti. Serdar Öncel, bazı kişilerin ilaç, temizlik sopası istediğini, bazılarının ise, ‘Kemerimi deler misin?’ şeklinde ilginç sorularla geldiğini ifade etti.

“Adresi tarif etmeyince de çoğu kişi kızıyor bize”

Yaşadığı trajikomik durumu hakkında konuşan esnaf Serdar Öncel, zaman zaman sorulan adresler ve ilginç isteklerin işlerini yapmalarına engel olduğunu belirterek, “Burası Eskişehir’in çok yoğun bir bölgesi olduğu için kendi işimizin dışında soranlara adresleri tarif etmeye çalışıyoruz, ama artık insanlar bu konuda biraz fazla rahatsızlık vermeye başladı. Çünkü mesaimiz sabah 09.00’da başlıyor burada gece de 00.00’a kadar buradayız. Doğal olarak çok fazla yeri gezemediğimiz için bilemiyoruz. Ama insanlar kafasında bir yer edinmiş ‘Esnaf her adresi bilir’ diye. O yüzden sürekli gelip bizden adres tarif etmemizi istiyorlar. Tabi adresi tarif etmeyince de çoğu kişi kızıyor bize ama bilmediğimiz için etmiyoruz. O yüzden bayağı bir sıkıntı çekiyoruz yani. Genelde burası merkez olduğu için bildiğimiz yerleri tarif ediyoruz. Özellikle istasyonu çok soran oluyor. Şehir dışından gelenler burada nerelerde yemek yiyebileceklerini soruyorlar. Sokak ismine kadar soran oluyor bize burada. Tabi yoğunlukta haritayı açıp onlara yardımcı olamıyoruz” ifadelerini kullandı.

“‘Kemerimi deler misin?’, ‘Antibiyotik, ağrı kesici var mı?’ diye soranlar oluyor”

Adresin dışında kendilerine vatandaşlar tarafından çok değişik soruların da sorulduğunu ifade eden esnaf Öncel, “Mesela ‘Kemerimi deler misin’, ‘Antibiyotik, ağrı kesici var mı?’ diye soranlar oluyor. Bazen burada süpürge sapı soran bile oluyor. Saçma sorularla karşılaşabiliyoruz zaman zaman ama artık 3 senedir alıştık. Biz artık gülüp geçiyoruz yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.

“Çok fazla gülen insan oldu yazıya”

İş yerine astığı yazıların fayda etmediğini de belirten iş yeri sahibi Serdar Öncel, “Yazılar çare olmadı aslında. Biraz daha espri konusu oldu. ‘Nasıl bilmezsiniz?’ tarzında sorular da geliyor bize. Onlara da cevap vermek zorunda kalıyoruz. Yani kısacası burada çokça kelime sarfiyatı yapıyoruz. Çok fazla gülen insan oldu yazıya. Kendi işimizi yapamadığımız zamanlar oluyor sorular yüzünden. O yüzden fazlasıyla rahatsızlık uyandırıcı bir duruma geldi yani” dedi.

Öte yandan market üzerine asılan yazıyı görüp tebessüm eden vatandaşlar da, esnafa hak verdiklerini, teknoloji devrinde yaşanmasına rağmen insanların kolaya kaçarak esnaflara sorular yönelttiğini belirtti.

Kadir Arslan - Mustafa Kaplan

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