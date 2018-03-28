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Bu meyve görenleri hayrete düşürdü

Antalya’da yarısı limon, yarısı portakal görünümlü meyve görenleri hayrete düşürdü. Çiftlik sahibi, limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabileceğini ifade etti.

Bu meyve görenleri hayrete düşürdü
Bu meyve görenleri hayrete düşürdü - Foto Galeri

28 Mart 2018 11:37

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde Emin Şencan’a ait 150 dönüm alan içerisinde bir ağaçta yetişen yarısı limon, yarısı portakal olan meyve görenleri şaşkına çevirdi. 16 yıldır kendi çiftliğinde çiftçilik yaptığını ifade eden 59 yaşındaki Emin Şencan, hayatında ilk defa böyle bir meyve gördüğünü belirtti. Çiftliğinde birçok bitki yetiştirdiğini ifade eden Şencan, "Arkadaşlar portakalları toplamaya çıktıklarında bulmuşlar. Çiftliğimde limon ağaçları da var. Bal arıları limon ağacının çiçeğinde bulunan tozları, portakal ağacındaki çiçeğe taşımış. Yani limon ile portakal ağaçları arasındaki aşılamadan dolayı portakalın bu hale gelmiş olabilir" dedi. 

Öte yandan bahçe içerisinde farklı şekillerde bulunan meyveler de dikkat çekti. Havuç ve kuyruklu limon dikkat çekti.  

Ertuğrul Gün
 

 

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