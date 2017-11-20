Bu proje hem doyuruyor, hem eğitiyor

Okul idaresinin başlattığı proje ile öğrencilerin hem sağlıklı beslenmesi, hem de doğruluk ve dürüstlük gibi duygularının geliştirilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yurt genelinde 3 yıldan bu yana sürdürülen ‘Beslenme Dostu Okul Projesi ‘ kapsamında öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını değiştirmek isteyen ve bu yönde bir ekip oluşturan okul idaresi, oluşturulan meyve dolabı ile ilk adımı attı.

Okul girişine konulan meyve dolabının çeşitli mevsim meyveleri ile doldurulmasıyla başlayan projede, raflardan istediği meyveyi seçen öğrenciler, yedikleri meyvenin ücretini dolabın yanındaki kumbaraya atıyor.

Hiçbir kamera ve öğretmen tarafından takip edilmeyen öğrenciler, böylece hem sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken hem de tükettiği ürünün bedelini ödemeyi, doğruluğu ve dürüstlüğü öğreniyor.

İlk teneffüsten itibaren dolap önünde kuyruk olan öğrencilerin bu uygulamadan son derece mutlu oldukları gözleniyor. Günde ortalama 40 kg meyvenin tüketildiği okulda, bazı öğrencilerin birbirlerine meyve ısmarlaması, bazılarının ise paralarını birleştirip meyve alıp paylaşmaları, parası olmayan öğrencilerin de istediği meyveyi alıp ertesi gün kumbaraya ödünç aldığı meyvenin parasını atması ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor.

İlginç bir eğitim projes



Projenin amacının hem öğrencilere sağlıklı beslenme alternatifleri sunarken hem de dürüstlük duygusunu ve kendilerine emanet edilen bir dolabı koruma sorumluluğunu geliştirmek gibi bir kaç amacının olduğunu belirten Okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Erhan Çiftçi; “Biz öğretmen arkadaşlarla birlikte oluşturduğumuz havuzda biriktirdiğimiz paralarla meyve alıp yiyorduk. Sonrada öğrencilerimizin sağlıksız beslendiğini gördüğümüzde, onlara da böyle bir alternatif sunmak istedik. Bu projeyi her beraber başlattık. Bununla ilgili bir komisyon oluşturduk arkadaşlarımız ve idarecilerimizle. Proje geliştirdik, fikirlerimizi birleştirdik ve ortaya böyle bir sonuç çıktı. Şimdi çocuklar, teneffüs saatlerinde bu dolaptan istedikleri meyveleri seçiyorlar. Dolabın hemen yanındaki kumbaraya parasını atıyorlar. Çocuğun o an için parası yoksa gelip dolaptan istediği meyveyi alıyor. Bir başka gün getirebiliyor parasını. Çocukların birbirlerine meyve alıp ısmarladıklarını yada paralarını birleştirip ortaklaşa meyve aldıklarını gözlemliyoruz. Tabi bu durum ise pek çok güzel duyguyu pekiştirdiği için biz eğitimcileri hoşnut ediyor. Burada bu sayede pek çok olumlu duygu birlikte yaşanıyor. Sadece görünen kısmıyla değil, arkasında çok güzel duygular var bunun” dedi.

Öğrencilere güveniyorlar

Okulun Müdür Yardımcısı Mustafa Tahta ise; “Okul dediğimiz yer sadece dört duvar arasında yapılmaktan çıkmış durumda. Biz de bu kapsamda, ‘Dürüstlük Projesi’ olarak da nitelediğimiz projemizle öğrencilerimize mevsim meyvelerini yıkayıp, hazırladığımız dolaba bu meyveleri koyuyoruz. Bu meyvelerin en tazesini buluyoruz. Buna karşın da öğrencilerimize bu meyveleri çok cüzi bir para karşılığında veriyoruz. Bu uygulamayla velilerimizden çok olumlu tepkiler aldık. Hatta veliler, dolabı doldurup, öğrencilerin her gün bu meyveleri yemelerini sağlamayı teklif ettiler. Öğrencilerimizin bu meyveleri alıp tüketirken hiçbir denetim yada kontrol yapmıyoruz. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Burada biz işin maddi boyutunda değiliz. Bizim için bu işin sürekliliği önemli. Zaten çoğunlukla kumbarada toplanan paralar koyduğumuz meyvelerin parasını karşılamıyor. Gerisini biz öğretmenler karşılıyoruz. Ama bizi asıl mutlu eden öğrencilerimizin dürüst davranmaları. Onlara güvendiğimiz için de onlar bizim güvenimizi boşa çıkarmıyorlar. Sürekli olarak dolaptan aldıkları meyvelerin parasını kumbaraya atıyorlar. Zaten bizde meyve dolabını okulumuzun güvenlik kameralarının hiç görmediği bir noktaya koyduk. Hiçbir zaman da dolabı hiçbir öğretmenimiz kontrol etmiyor. Çünkü öğrencilerimiz şunu çok iyi biliyorlar; eğer kumbaraya para atılmayacak olursa, bunun devamlılığı olmayacak ve uygulama devam etmeyecek. Öğrencilerimiz de bu güzel uygulamanın sürmesi için bu küçük ücreti ödüyorlar” diye konuştu.

Öğrenciler memnun

Öğrencilerden; Deniz Uzun, İlteriş Kağan Perinçekli, Derya Çalık, Alperen Adıgüzel ve Ayşenur Yazıcıoğlu da uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederek, söz konusu projenin diğer okullara örnek olmasını dilediler.

Suat Salgın

