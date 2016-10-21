Babasından kalan lokanta ve tesis işleten Ömür Güner, Trabzon’da 52 yıl önce yaptırdığı ve o tarihten beri yaz-kış hiç sönmeyen sobasının üzerinde çay demleyip, enfes yemekleri Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Erikbeli Yaylası'na gelenlere sunuyor.

Sobanın boyunun 2 metre 20 santimetre, genişliğinin de 1 metre 10 santimetre olduğunu ifade eden Güner, “Bu soba sönmez. Akşamdan iki odun atar küllersin sabah bir odunla tekrar yakarsın” dedi.

Erikbeli Yaylası'nda yaşayan dedesinin 111 yaşında öldüğünü, kendisinin de babasının vefatının ardından dükkanını işlettiğini kaydeden Güner, sobada pişen yemeğin ve çayın lezzetinin gelenler tarafından da fark edildiğini söyledi. Sazalanı, Kadırga gibi dünyaca bilinirliği bulunan yaylalara ulaşımı sağlayan yolların tam merkezindeki Erikbeli Yaylası'na önceki yıllarda doğal taş parke yapıldığını, Tonya tarafındaki yolun bittiğini Kürtün tarafındaki yolunda çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Güner, doğa meraklılarını Erikbeli Yaylası'na davet etti.

Recep Ergin