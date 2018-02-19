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Bu tespihlerin içinde 100 bin yıllık fosiller var

Eskişehir’de tespih koleksiyonerliği yapan Nurettin Sargın, elinde bulunan karınca, yosun ve çeşitli hayvan fosillerinden yapılma tespihlerin malzemesinin 5 ile 100 bin yılı aşkın sürede oluşumunu tamamladığını ve gram fiyatlarının da 25 dolara kadar satıldığını söyledi.

Bu tespihlerin içinde 100 bin yıllık fosiller var
Gramı 5-25 dolar arası satılıyor - Foto Galeri

19 Şubat 2018 10:21

Tespih koleksiyoneri Sargın’ın elindeki tespihlerin içinde çam reçinesinden yapılma yosun, karınca gibi fosiller bulunuyor. Tespihlerin hammaddeleri olarak kullanılan fosilli reçineler de Sargın’ın ifadesine göre 100 bin yıldan fazla zamanda meydana geliyor. İçinde fosillerin olduğu tespihlerin gram fiyatları ise 5 dolardan başlayarak 25 dolara kadar çıkıyor. Nurettin Sargın koleksiyonundaki fosilli tespihlerden en pahalısının 35 bin lira olduğunu ifade etti. Koleksiyoner Sargın, "Reçine, en az 5 bin yıl akarak oluşan, 10-100 bin yıldan fazla sürede fosilleşen çam ağacının sıvısıdır. Özellikle Rusya, Dominik ve Polonya taraflarında çıkar. 10-100 bin yıldan fazla zamanda oluşumunu tamamlayan bir malzeme ustanın eline geçtiği zaman birkaç ayda işliyor. Çünkü tespihin tane tane yapılması basit bir şey değil. İçerisindeki fosil parçalarını değerlendirmek ve taneleri tam yansıtmak çok önemli" diye konuştu.

"Gramı 5-25 dolar arası satılır"

Orjinal tespihlerin içerisindeki fosillerin tam olarak parçalanmadan nadir görüldüğünü ve gram fiyatının da 5-25 dolar arasında satıldığını aktaran Sargın, "Benim elimdeki tespihler de yosun fosilleriyle böcek fosilleri var. Bazılarında da çok az miktarlarda hayvan fosilleri var ama tam net değil. Bunu büyüteç ile net olarak görebiliriz. En düşüğünün gram fiyatı 5 dolar. Reçine kehribarların gramı 5-25 dolar arası satılır. Orjinal tespihlerin içerisinde tam hayvan fosili yoktur. Çok nadirdir bu durum. Karıncayı düşünün kaç bin yıllık karınca. Nesli ne? Kırmızı karınca mı, kanatlı karınca mı, kızıl karınca mı, et yiyen cinsi mi, yoksa bitki ile beslenen cinsi mi? Onun için de bir karınca tam olarak tespihin malzemesinin içerisinde bulunmaz" dedi.

Son olarak piyasadaki sahte fosilli tespihlere karşı vatandaşları uyaran Sargın şunları söyledi:
"Sivrisinek de vardır. Sivrisinekleri net olarak belli gösteriyorlar. Karıncaları ve arıları belli olarak gösteriyorlar. Bunların çoğu kopyadır. Aldanmasınlar. Eğer alırlarsa da 150-300 lirayı geçen bir para vermesinler." 

Çağatay Gür - Moshiur Rahman
 

Etiketler: tesbih

 

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