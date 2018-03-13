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Bu yumurta görenleri şaşırtıyor

Kırıkkale’de yumurta üzerindeki yazının Arapça "Allah" lafzına benzerliği dikkat çekiyor.

Bu yumurta görenleri şaşırtıyor

13 Mart 2018 10:14

Kırıkkale’de emekli olduktan sonra Osmangazi Mahallesi’ndeki evinde tavuk yetiştirmeye başlayan 59 yaşındaki Burhanettin Alkaç'ın tavuklardan elde ettiği yumurtalardan birisi, Arapça "Allah" kelimesine benzeyen görünümü ile görenleri şaşırtıyor. Aile, yumurtayı işlettikleri markette cam fanus içinde sergilemeye başladı. Burhanettin Alkaç, “Benim 15 civarında tavuğum var. Hobi olarak besliyorum, torunlarım geldikçe üç beş organik yumurta yesinler diye. Sabah yemlerini verirken oluklarda yumurta var mı diye baktığımda birkaç yumurta gördüm, içinde de bir yumurta dikkatimi çekti. Baktığımda Arapça Allah yazısına benzettim. Çevremdeki göçmen Arap arkadaşlara gösterdiğimde bunun Allah kelimesi olduğunu söylediler. Bunun üzerine çok şaşırdım, başka şeylerde görüyordum ama yumurta üzerinde ilk kez böyle bir şeye rastladım. Yumurtayı bir cam fanusa koydum, ömrüm imkan verdiği ölçüde saklamaya çalışacağım" dedi. 

Mehmet Temizyürek
 

 

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