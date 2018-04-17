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Buca'da bir lisede 15 öğrenci zehirlendi!

Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 15 öğrenci, okul dışında yedikleri dönerden zehirlendi.

Bucada bir lisede 15 öğrenci zehirlendi!

17 Nisan 2018 15:27

Edinilen bilgiye göre, Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan bazı öğrenciler, öğle tatilinde okul dışında bir dükkandan döner yedikten sonra fenalaştı. Gıda zehirlenmesi yaşandığını fark eden okul idaresi hemen ambulans çağırdı. Zehirlenen öğrencilere ilk müdahale okulda yapıldı. 15 öğrenci daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Bu arada, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya müdahale için çalışma başlattı. Aynı zamanda söz konusu iş yeri için Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.  

Murat İşçi
 

 

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