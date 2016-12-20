Edinilen bilgilere göre, Çamlıkule Mahallesi’nde saat 21.30 sıralarında, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından el yapımı ses bombası patlatıldı. Patlama sonrası panik içinde evlerinden çıkan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri çağrıldı. Olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri yaptıkları incelemenin ardından patlamaya 2 el yapımı ses bombasının neden olduğu ve bir tanesinin de patlamadığı belirtildi. Patlamada herhangi bir can kaybı ve yararlanma olmazken iki araçta maddi hasar meydana geldi. Patlama sonrası polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürürdü.

"Büyük bir ses duyduk dışarıya koştuk"

Meydana gelen patlama sonrası panik içinde dışarıya kaçtıklarını söyleyen Selahattin Tilki, "Büyük bir patlama sesi duyduk ve panik içinde dışarıya çıktık. Patlama hemen evin dibinde meydana gelmiş. Olay sonrası dışarıya çıktığımızda kimseyi göremedik" dedi.

Abdülaziz Baydilli