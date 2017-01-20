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Buğday yüklü tır devrildi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Buğday yüklü tır devrildi

20 Ocak 2017 11:16

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Adilcevaz- Erciş karayolunun 35’inci kilometresinde bulunan bakımevi civarında meydana geldi. Patnos’tan Adilcevaz istikametine gelmekte olan Dursun Obuz yönetimindeki 42 ENY 70 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarparak devrildi. Devrilen tırda bulunan yaklaşık 30 ton civarındaki buğday yola savruldu.

Meydana gelen kazada sürücü Obuz, kazayı yara almadan atlatırken, yol bir süre çift taraflı trafiğe kapandı. Jandarmanın kontrolünde çekiciyle tırın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. 

Özcan Beşkardeş

Etiketler: Bitlis, buğday yüklü tır, devrilme


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