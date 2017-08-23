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Bugün hava nasıl olacak? | 23 Ağustos 2017 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak? | 23 Ağustos 2017 hava durumu

23 Ağustos 2017 08:51

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm) ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm), Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 mm), Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-100 mm üzeri) olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 27

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 28
İzmir: Az bulutlu ve açık 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 36
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 38 


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  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 31°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

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