Buika rüzgarı Antalya’da esti

Geçtiğimiz yıllarda Antalya Uluslararası Piyano Festivali’nde unutulmaz performansı ile Antalya’ya damgasını vuran İspanyol sanatçı Buika, Antalyalılara bu kez Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosu’ndan seslendi. Flamenko, rumba ve caz ritimlerini eşsiz sesiyle harmanlayan sanatçının konseri yoğun bir ilgiyle, Kepez Park Orman’da hizmet veren 3 bin kişilik Arif Nihat Asya Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşti.



İspanyol ritimlerinin hakim olduğu konseri Buika hayranları heyecanla takip ederken, sanatçıyı canlı dinleme şansını yakalayan kalabalık bu anı cep telefonları ile kaydederek ölümsüzleştirdi. Profesyonel bir ekiple sahne alan Buika, Kepez Park Orman’da en sevilen şarkılarını ve İspanyol ritimlerini başarıyla seslendirdi. Konseri Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve il yönetiminin tanınmış isimleri de ön sıralardan izledi. Yaklaşık iki saat süren konser, dünyaca ünlü sanatçının unutulmaz performansı ile tarihe damgasını vurdu. Antalya dinleyicisine özel bir repertuarla sahne alan Buika, gecede buluşan kalabalık kitleye ve bu konserde emek veren herkese teşekkür ederek performansını noktaladı. Başkan Tütüncü, dünyaca ünlü isimlerin bundan böyle Kepez’den Antalya ve Türkiye’ye ulaşacağını ve bu ilk konserle bunu başlattıklarını ifade etti.