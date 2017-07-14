Bulanık’ta kuzuların banyo keyfi

İlçeye bağlı Elmakaya Beldesi'nde ikamet eden vatandaşların kuzuları yıkaması renkli görüntülere sahne oldu. Elmakaya Belediyesi tarafından beldenin içindeki çeşmenin önünde yaptırılan yalak, kavurucu yaz sıcaklarının yaşandığı bugünlerde hayvan sahiplerinin meskeni haline geldi. Kuzuları tek tek yakalayıp suda yıkadıklarını dile getiren kuzu sahiplerinden Ömer Sönmez, yaz döneminde küçükbaş hayvanları bit, pire ve kene gibi dış parazitlerden korumak ve aynı zamanda bunaltıcı sıcaklarda serinletmek amacıyla bu işlemi yaptıklarını söyledi. Hayvancılığın her mevsimde zorlukları bulunduğunu anlatan Ömer Sönmez, “Geçimimizi hayvancılıkla sağlıyoruz. Onun için hayvanlarımıza en iyi şekilde bakmak zorundayız. Özellikle hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kuzularda bit, pire ve kene gibi dış parazitler daha fazla oluyor. Bu dış parazitler hayvanlarımızın gelişimini engelliyor. Bu da bizi maddi olarak zarara uğratıyor. Biz de bu sıcak havada hem kuzularımızı serinletmek hem de onları bu haşerelerden kurtarmak için yıkıyoruz” dedi.



Hayvan sahiplerinden Özgür Sönmez ise beldede dere olmadığı için hayvanları Elmakaya Belediyesi tarafından belde içindeki çeşme önünde yaptırılan yalakta yıkadıklarını söyledi. Beldede dokuz adet yalak yapan Elmakaya Belediye Başkanı Mehmet Emin Yıldırım’a teşekkür eden Özgür Sönmez, “Daha önce beldemizde hayvanlarımızın doğru dürüst su bile içebileceği bir yer yoktu. Belediye başkanımız hem hayvanlarımızın su içebileceği hem de küçükbaş hayvanlarımızı yıkayacağımız 9 adet yalak yaptı. Bu yalaklarda hayvanlarımız yıkadıktan sonra yıkayıp tekrar temiz su ile dolduruyoruz” diye konuştu.

Galip Kılınç