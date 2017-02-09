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Bulaşık makinesinden uyuşturucu madde çıktı

Elazığ'da jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda bulaşık makinesinden uyuşturucu madde çıktı.


09 Şubat 2017 10:31

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kovancılar ilçesi Yeniköy mezrasında C.K'ye ait bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine jandarma ekipleri eve operasyon düzenleyerek şüpheli C.K.'yi gözaltına aldı. Evde narkotik köpekleriyle yapılan aramada koltuk altından, bulaşık makinesinin içerisinden olmak üzere birçok yerde satışa hazır paketler halinde 400 gram esrar bulundu.
Jandarma Komutanlığı'na görüntülenen ev sahibi şüphelinin uyuşturucu madde ticareti suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, Elazığ-Bingöl yolunun 45. kilometresinde uygulama yapan jandarma ekipleri şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan şüpheliler E.A., A.Ç. ve O.K.'nin çantasında arama yapan jandarma, 600 gram esrar ele geçirdi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
Olaylarla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Halil İbrahim Varlı

Etiketler: bulaşık makinesi, uyuşturucu madde


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