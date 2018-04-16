Bulduğu altın ve para dolu çantayı teslim etti, desteği kaptı!

Temizlik yaparken bulduğu içi para ve altın dolu çantayı polise teslim eden Düzce Belediyesi temizlik işçisi Ergin Verep ödüllendirildi. Belediye Başkanı Dursun Ay, temizlik çalışanı arkadaşlarının da bulunduğu bir toplantıyla Verep’e bir maaş ikramiyesini teslim etti. Ayrıca iş adamları Faruk Türkseven ve Fazlı Ateş yeni evlenen belediye işçisi Engin Verep’in düğün borçlarını üstlendiler. Verep ise, "Yine aynı şey olsa yine parayı teslim ederim" dedi.

Belediye Başkanı Dursun Ay, Düzce’nin güven ve huzur içerisinde yaşanabilecek bir il olduğunun altını çizerek, "Dün arkadaşımız onurlu bir davranış sergiledi. Bizi gururlandırdı. Biz kendisine bir maaş ödül vereceğimizin sözünü verdik. Bunu arkadaşlarının önünde yapmak istedik ki örnek bir davranış olsun. Ayrıca kendisine bir hafta tatil imkanı sunuyoruz. Bir de arkadaşımız yeni evlendiği için 10 bin lira civarında düğün borçları varmış. Onu da iki iş adamımız karşılayacak. Düzce güvenli bir şehirdir, kimsenin emanetine ihanet edilmez” diye konuştu.

İş adamı Faruk Türkseven ise, bu duyarlı davranışın kendilerini gururlandırdığını kaydederek, "Arkadaşımıza duyarlı davranışından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizde Düzcemizi gururlandırdığı için kendisinin ihtiyaçlarını gidermek istedik. Düzce güvenli ve huzurlu bir memleket. Dışarıdan gelenler de burada güven içerisinde yaşayabilir" şeklinde konuştu.

Güvenli bir ortamda iş yapmanın kendilerini memnun ettiğini kaydeden iş adamı Fazlı Ateş, "Kendisine bu hareketinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Temizlik İşleri Müdürü İsmail Işıldak’ta Ergin Verep’e takım elbise ve bir altın hediye etti.

Ali Yıldız –Ali Osman Çatana