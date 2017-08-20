Bülent Ersoy Bodrum’da 4 kral dairesi kapattı

Gündoğan’da bulunan bir otelde tatil yapan Bülent Ersoy otelin 4 kral dairesini birden kapattı. Bülent Ersoy, objektiflere yakalanmamak için otelin güvenliğini üst düzeye çıkarttı. Çevresinde bulunan odalar ve kaldığı kral dairesinin denize bakan tarafında güvenlikler kuş uçurtmadı. Tatil yaptığı 4 gün boyunca, otelin kral dairelerinin bulunduğu kata sadece Bülent Ersoy’un yakınları, özel garsonu ve korumaların çıktığı öğrenildi.

Bülent Ersoy Bodrum gecelerine aktı

Bülent Ersoy 4 gün sonra otelinden dışarı çıkarak Bodrum gecelerinde eğlendi. Bodrum marinada gezen Ersoy daha sonra Bodrum Pier isimli restorana giderek Gökhan Sezen’i dinledi. Oldukça neşeli görülen Ersoy gazetecilerin sorularını kısa cevaplarla yanıtladı. Ersoy tatilinin güzel geçtiğini söyleyerek hızlı adımlara restorana geçti. Beyaz bir elbise giyen Ersoy’un çantası ise dikkatlerden kaçmadı. Merdivenleri çıkmakta zorlanan Ersoy, gazetecilerden destek alarak restorana ulaştı.

Eren Ayhan