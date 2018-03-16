Diğer
Kategoriler

Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu

Bulgaristan'da Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'ndaki sistem güncellemesi nedeniyle Türkiye ve Bulgaristan’da kilometrelerce tır kuyrukları oluştu. Türkiye ve Bulgaristan’daki ucu gözükmeyen tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu

16 Mart 2018 09:42
Bulgarların güncellemesi kilometrelerce tır kuyruğuna neden oldu - Tıkla İzle

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı ünvanını elinde bulunduran Kapıkule’de Bulgaristan’ın sistem güncellemesi nedeniyle her iki ülkede kilometrelerce tır kuyruğu oluştu. Türkiye ve Bulgaristan’da oluşan tır kuyruğu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Günlerdir kuyrukta beklediklerini ifade eden tır şoförleri, yemeklerini de yanlarında getirdikleri tüplerde pişiriyor. Kimi tır şoförleri sıra beklemek yerine araçlarının arızalı olduğunu öne sürerek sıranın en önüne geçiyor. Bu durumu fark eden diğer tır şoförleri ise sosyal medyadan plakalarını, firmalarını ve biliniyorsa şoför isimlerini ifşa ederek cezalandırıyor.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden açıklama

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Bulgaristan Gümrük İdaresi yetkililerince duyurusu yapılan, 10 Mart 2018 tarihi gece yarısından başlamak üzere 12 Mart 2018 tarihi saat 12.00’a kadar bilgisayar sistemlerinde yapılacak versiyon yükleme çalışması 14 Mart 2018 tarihi gece yarısı itibariyle tamamlanmıştır. Bu tarih ve saatten itibaren tır çıkış işlemleri normal seyrine dönmüş ve gece yarısından saat 18.00'a kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğünde 630 çıkış 577 giriş, Hamzabeyli Gümrük Müdürlüğünde 210 çıkış, 261 giriş tır işlemi gerçekleştirilmiştir. 09 Mart 2018 tarihine kadar Kapıkule Tır Gümrük Müdürlüğü günlük çıkış ortalamamız 942 araç iken Bulgaristan Gümrük idaresinde Bilgisayar sistemlerinde güncelleme nedeniyle günlük araç ortalaması 588 olarak gerçekleşmiş olup, ortalama farkından kaynaklı 4 gün içinde bin 416 aracın çıkış işlemi gerçekleştirilememiştir. Bölge Müdürlüğümüzce ihracatçılarımız ve nakliyecilerimizin mağduriyetinin bir an önce giderilmesi için süreç Bulgaristan Gümrük idareleri nezdinde yakinen takip edilmektedir" denildi.  

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 19°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç