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Buluşum’daki projelerden 'E-Bursum' hedefine ulaştı

Boyner Grup’un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturmak için kurduğu Buluşum’da yer alan 'E-Bursum' projesi 50 bin TL fon hedefine başarıyla ulaştı.

Buluşumdaki projelerden E-Bursum hedefine ulaştı

17 Ağustos 2017 13:01

Yeni nesil burs sistemi E-Bursum haftalar hatta aylar süren burs başvuru süresini kısaltıp, tek bir evrakla birden fazla kuruma burs başvurusu yapabilme imkanı sunarak binlerce öğrencinin geleceğine umut oluyor.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak ve ihtiyacı olan tüm öğrencilerin burslara ulaşmasını sağlamak hedefiyle yola çıkan E-Bursum projesi, Boyner Grup’un sosyal girişimcileri destekçileriyle buluşturan platformu Buluşum’da hedefine ulaştı. Türkiye’deki offline burs sistemini online ortama taşıyarak binlerce öğrencinin hayatını değiştirecek projenin başarıya ulaşması için Boyner Grup şirketlerinden Beymen de destek oldu. E-Bursum projesine destek olan Beymen, Buluşum Platformu üzerinden E-Bursum için yapılan her 10 TL’lik bağışı 50 TL’ye tamamladı ve projeyi 50 bin TL’lik hedefine hedefe adım adım taşıdı.

Kitlesel burs fonlama ile binlerce öğrencinin eğitim hayatı kolaylaşıyor

Kurucusu Mesut Keskin’in hayat hikayesinden doğan E-Bursum; Buluşum Platformu’ndan aldığı destekle yeni nesil burs yöntemi olan 'Kitlesel Burs Fonlama' sistemini geliştiriyor. Kitlesel Burs Fonlama sistemi ile E-Bursum; öğrencilerin burs ihtiyacı için bir platform oluşturmayı ve bu platform üzerinde daha fazla insandan küçük rakamlarla da olsa burs burs kaynağı almayı hedefliyor.

"Bir öğrenci bir okulu, bir okul bir toplumu, bir toplum dünyayı değiştirebilir" sloganıyla hayata geçen yeni nesil burs yöntemi E-Bursum; burs veren kurumlar ve bireylerle eğitim süresince bursa ihtiyacı olan öğrencileri daha hızlı buluşturarak, arada haftalar ve aylar süren burs başvuru süreçlerini minimuma indiriyor. Aynı zamanda öğrencilere finansal okur yazarlık ve tasarruf gibi eğitimler de sunan proje ile binlerce öğrencinin ihtiyaçlarını karşılamaya ve geleceğe umutla bakmaya devam ediyor. 

Etiketler: Boyner Grup


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