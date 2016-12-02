Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) ekipleri tarafından alınarak Gökova Hayvan Hastanesine götürülen köpeğin yapılan muayenesinde ve çekilen röntgeninde ön ayaklarında kırık, bir gözü kör, vücudunun birçok yerinden de av tüfeği saçması ile yaralandığı tespit edildi.

Köpeğin kasıtlı olarak yaralandığını ifade eden HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen, “Birçok şeye hazırdık ama bu kadarını beklemiyorduk. Tıkandık, içimiz eridi. Ayakların ikisi kırıktı, vücudu saçma dolu, gözü de saçma saplandığı için kör olmuş. Veterinerimiz Göksel Bayramlı en az 2-3 aydır böyle olduğunu tahmin ediyor. Hemen ayağın birini ameliyat etti, ikincisini bandaja aldı. Bundan sonra iyi bir bakım gerekiyor, gelişmeleri hep beraber göreceğiz. Duyarlılıklarından dolayı Dalaman’da yaşayan Tracey Baker ve Dean Baker’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Cihat Cura