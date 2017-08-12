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Bunu yapan insan olamaz: Kedileri silahla öldürdüler

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, 2 kedi silahla vurulduktan sonra çöp konteynerine atıldı.

Bunu yapan insan olamaz: Kedileri silahla öldürdüler

12 Ağustos 2017 10:35

Sabah saatlerinde çöp atmak isteyen vatandaş tarafından kanlar içinde bulunan 2 kediden birinin yaşadığı fark edildi. Tedavi altına alınan kedinin aşırı kan kaybettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre İslahiye Cevdet Paşa Mahallesi 75. Çıkmaz sokak üzerinde bulunan çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar, kanlar içindeki iki kedi ile karşılaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve belediye zabıta ekipleri yaptıkların incelemede kedilerden birinin yaşadığını fark etti.

Durumu Gaziantep Kimsesiz Hayvanları Koruma Temsilcisine bildiren polis ekipleri, yaralı kediyi çöp konteynerden çıkartarak tedavisi için Gaziantep Canlı Hayatı İyileştirme Derneği’ne sevk etti.

Yetkililer kedilerin gece ateşli silahla vurulduğu ve bu bölgeye atıldığını tespit ederken, Orman ve Su İşleri İslahiye Şefliği olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bekir Şentürk


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