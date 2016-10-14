Diğer
Kategoriler

Bunu yapmak cesaret ister

Enerji Bakanlığı’na bağlı Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) 2014 yılında faaliyete geçirdiği canlı hat bakımı ekibi eğitim amacıyla geldiği Manisa'nın Soma ilçesinde, eğitim maksatlı Termik Santral şalt sahasında enerjiyi kesmeden 400 bin volt enerji altında çalışma yaptı.

Bunu yapmak cesaret ister
Bunu yapmak cesaret ister - Foto Galeri

14 Ekim 2016 10:42

Soma Termik Santralinde gerçekleşen çalışmayı Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, TEİAŞ Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Torku Termik Santral Müdürü Mustafa Soyoran, TEİAŞ canlı bakım kursiyerleri de izledi.

Çalışma dikkatle izlendi
Türkiye'de çok az olan canlı bakım ekibinin sayısını arttırma amacıyla TEİAŞ'ta devam eden eğitimlerde kursiyerlere uygulamalı eğitimler veriliyor. Yüksek güvenlik tedbirlerinin alındığı canlı bakım çalışmalarında ekiplerin kullandığı tüm malzemelerin enerji iletimini geçirmeyen izoleli malzeme olduğu vurgulanırken, ekiplerin çalışmaları büyük dikkatle izlendi.

Eğitimleri Fransızlar verdi
Canlı Bakım İşletme Müdürü İlhami Civelek, "İlk etapta Fransızlardan canlı bakım eğitimi aldık. Yaklaşık 1 yıldır da çalışmalarımıza başlamış olduk. 400 bin volta kadar hat iletimlerinde eğitimci arkadaşlarımız çalışıyor. Bizim ekibimiz 7 teknisyen ve 1 mühendisten oluşuyor. Hemen gelip çalışmıyoruz. İlk etapta 1 haftayı bulan bir incelememiz oluyor. Eğer uygunsa çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda ve 10 kilometre yakınlarımıza kadar şimşek ya da yıldım varsa çalışmıyoruz. Soma Termik Santral şalt sahasında gereken incelemelerimizi yaptık, hava da müsait. Bu proje Avrupa Birliği(AB)'nin bize hibe etmiş olduğu 3,5 milyon avroluk bir proje. Bunun yaklaşık 1 milyon avrosunu malzemelerimiz oluşturdu. Geri kalan bütçe de eğitime ayrıldı. Şu an Türkiye'de 5 bölgede Erzurum, İzmir, Adana, İstanbul'da 2 ekip bir ekip de Samsun'da bulunuyor. Eğitimlerine başladık. Soma'da da İzmir, Adana ve İstanbul'un personellerine eğitim veriyoruz. Çalışacağımız Soma Termik Santral Şalt sahasında şu anda yaklaşık 200 Amperlik enerji akışı var. bunun 1 amperi dahi insanı öldürebilir. Biz şimdi 200 amperde çalışacağız. Yukarıda oyuncak gibi oynayacağız gibi gelebilir ancak bu kadar basit değil. Çok detaylı hesaplarımızdan geçiyor. Arkadaşlar yukarı çıkarak akımın yönünü değiştirerek bakımını yapacaklar. İki arkadaşımız özel giysilerle çalışma yapacaklar. İlk aşamada bakıldığında çarpılmıyor, bu yalıtkan bir elbisedir denebiliyor fakat iletken bir elbise." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Sarıpınar

 

Etiketler: Enerji Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 19°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!