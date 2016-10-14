Soma Termik Santralinde gerçekleşen çalışmayı Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Belediye Başkanı Hasan Ergene, TEİAŞ Eğitim Merkezi Müdürü Hayrullah Saraç, AK Parti İlçe Başkanı Şeref Kavruk, Torku Termik Santral Müdürü Mustafa Soyoran, TEİAŞ canlı bakım kursiyerleri de izledi.

Çalışma dikkatle izlendi

Türkiye'de çok az olan canlı bakım ekibinin sayısını arttırma amacıyla TEİAŞ'ta devam eden eğitimlerde kursiyerlere uygulamalı eğitimler veriliyor. Yüksek güvenlik tedbirlerinin alındığı canlı bakım çalışmalarında ekiplerin kullandığı tüm malzemelerin enerji iletimini geçirmeyen izoleli malzeme olduğu vurgulanırken, ekiplerin çalışmaları büyük dikkatle izlendi.

Eğitimleri Fransızlar verdi

Canlı Bakım İşletme Müdürü İlhami Civelek, "İlk etapta Fransızlardan canlı bakım eğitimi aldık. Yaklaşık 1 yıldır da çalışmalarımıza başlamış olduk. 400 bin volta kadar hat iletimlerinde eğitimci arkadaşlarımız çalışıyor. Bizim ekibimiz 7 teknisyen ve 1 mühendisten oluşuyor. Hemen gelip çalışmıyoruz. İlk etapta 1 haftayı bulan bir incelememiz oluyor. Eğer uygunsa çalışıyoruz. Yağmurlu havalarda ve 10 kilometre yakınlarımıza kadar şimşek ya da yıldım varsa çalışmıyoruz. Soma Termik Santral şalt sahasında gereken incelemelerimizi yaptık, hava da müsait. Bu proje Avrupa Birliği(AB)'nin bize hibe etmiş olduğu 3,5 milyon avroluk bir proje. Bunun yaklaşık 1 milyon avrosunu malzemelerimiz oluşturdu. Geri kalan bütçe de eğitime ayrıldı. Şu an Türkiye'de 5 bölgede Erzurum, İzmir, Adana, İstanbul'da 2 ekip bir ekip de Samsun'da bulunuyor. Eğitimlerine başladık. Soma'da da İzmir, Adana ve İstanbul'un personellerine eğitim veriyoruz. Çalışacağımız Soma Termik Santral Şalt sahasında şu anda yaklaşık 200 Amperlik enerji akışı var. bunun 1 amperi dahi insanı öldürebilir. Biz şimdi 200 amperde çalışacağız. Yukarıda oyuncak gibi oynayacağız gibi gelebilir ancak bu kadar basit değil. Çok detaylı hesaplarımızdan geçiyor. Arkadaşlar yukarı çıkarak akımın yönünü değiştirerek bakımını yapacaklar. İki arkadaşımız özel giysilerle çalışma yapacaklar. İlk aşamada bakıldığında çarpılmıyor, bu yalıtkan bir elbisedir denebiliyor fakat iletken bir elbise." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Sarıpınar



