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Burak Özçivit'in Afrin paylaşımı olay oldu! Bedelli askerliği...

Burak Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı asker üniformalı pozu sosyal medyada gündem oldu. Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi.

Burak Özçivitin Afrin paylaşımı olay oldu! Bedelli askerliği...
Burak Özçivit'in Afrin paylaşımı olay oldu! Bedelli askerliği... - Foto Galeri

22 Ocak 2018 09:18

Burak Özçivit sosyal medya hesabından “Zeytin dalı harekatı” ile ilgili paylaşımda bulundu.

Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak “Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.” yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı. Kaynak: Milliyet

 

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