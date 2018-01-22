Burak Özçivit'in Afrin paylaşımı olay oldu! Bedelli askerliği...

Burak Özçivit sosyal medya hesabından “Zeytin dalı harekatı” ile ilgili paylaşımda bulundu.

Can Feda aldı projesinde bir askeri canlandıran Burak Özçivit, Instagram hesabından yer aldığı projeden çekilmiş asker üniformalı bir fotoğrafını paylaşarak “Allah ordumuzu korusun.Bütün dualarımız, yüreğimiz sizlerle.” yazdı. Ünlü oyuncunun bu paylaşımı 700 binden fazla beğeni aldı.

Oyuncuya askerliğini bedelli yaptığı konusunda çok sayıda eleştiri ve yorum geldi. Bunun üzerine Burak Özçivit gönderisini yoruma kapattı. Kaynak: Milliyet