Burak ve Rodallega Süper Lig'de zirveyi hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'de sahasında Kasımpaşa karşısında 2-0 yenik duruma düşmesine rağmen mükemmel bir geri dönüşe imza atarak sahadan Burak ve Rodallega'nın ayağından bulduğu gollerle galip ayrılan bordo-mavililerde golcü oyuncular en iyi hücum ikilisi sıralamasındaki yerlerini aldılar.

Bordo-mavili takımın forvet oyuncuları Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega, bu sezon birlikte ilk 11'de başladıkları Kasımpaşa maçında attıkları gollerle, ligde 10 golleri ve iki asistleri bulunan Kasımpaşalı oyuncular Mbaye Diagne ve Samuel Eduok'un gerisinde ikinci sırada yer alarak önümüzdeki haftaların en iyi hücum ikilisi olma yolunda önemli sinyal verdiler.

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 kez rakip fileleri havalandırarak takımı en golcü oyuncusu oldu. Burak Yılmaz ise forma giydiği 3 maçta 3 gol atarak, Kolombiyalı oyuncunun ardından takımın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Burak ve Rodallega attıkları 8 golle Spor Toto Süper Ligin en iyi hücum ikilisi sıralamasındaki yerlerini alarak ikinci sırada yer aldılar.

Trabzonspor'da 7 oyuncu golle tanıştı

Bordo-mavili takımda 7 oyuncu ilk 7 haftada golle tanıştı. Burak Yılmaz ve Rodallega'nın ardından Anthony Nwakaeme 2, Ebukan, Olcay Şahan, Onazi ve Novak 1'er golle, takımda gol atan isimler oldu.

Gökmen Şahin