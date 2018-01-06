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Burak Yılmaz kazaya böyle gitti

İstanbul Sarıyer’de yaptığı kazanın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Yılmaz'ın kazadan dakikalar önce bir restoranda Acun llıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile sohbet ettiği ardından lüks aracına binerek mekandan ayrıldığı görüntüleri de ortaya çıktı.

Burak Yılmaz kazaya böyle gitti

06 Ocak 2018 09:42
Burak Yılmaz kazaya böyle gitti - Tıkla İzle

Ünlü futbolcu Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay Sarıyer’de 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobiliyle takla atarak trafik kazası geçirmiş ve ölümden dönmüştü. Kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya devam ederken Burak Yılmaz ölümden döndüğü kazadan önce Acun Ilıcalı ve eşi Şeyma Subaşı ile bir restoranda karşılaştı. Bir süre sonra ise Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan ve futbolcu Olcan Adın da gelerek sohbete dahil oldu. Neşeli bir ortamda geçen sohbet sonrasında Burak Yılmaz aracına binerek Acun Ilıcalı’nın yanından ayrıldı. Burak Yılmaz’ın kazadan önce Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı ile yaptığı sohbet ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan Burak Yılmaz'ın kaza sonrası olay yerini terk etmesinin ardından alkollü olduğu iddiaları ortaya atılmıştı. 

Cenk İşver

Etiketler: Burak Yılmaz, kaza

 

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