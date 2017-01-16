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Burası Alpler değil Karadeniz

Karadeniz’de, yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken yeşilin ve mavinin buluştuğu yaylalar, kış aylarında ise apayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Burası Alpler değil Karadeniz

16 Ocak 2017 10:39

Doğu Karadeniz’de yaz aylarında başlayan yayla turizmi artık kış aylarında da yapılmaya başlandı. Ulaşımın gün geçtikçe iyileştiği Giresun yaylalarına en büyük katkıyı Ordu-Giresun Havaalanı sağladı.

Günübirlik veya haftalık yayla gezileri ile Karadeniz’i gezmek isteyen doğaseverler Ordu-Giresun Havaalanından 1 saat 15 dakika gibi kısa bir sürede yaylalara çıkabiliyor. Doğanın her anlamda kendisini hissettirdiği Karadeniz’de birçok tabiat alanın da içinde bulunduğu, Mavi Göl, Kuzalan Şelalesi’nin yanı sıra Kulakkaya Yaylası, Kümbet, Bektaş, Paşakonağı gibi birçok yayla kış aylarında cazibe merkezi haline gelmeye başladı.

Giresun yaylalarının kış turizmi için daha uygun olduğunu belirten Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal Beldesi Belediye Başkanı Abdullah Önal, "Yazın yayla şenlikleri oluyor, yayla sezonu 4-5 ay yoğun geçiyor ama yaz aylarında yayla hava iyi olduğunda güzel oluyor. Kışın ise bu yaz ayındaki duman olmayınca 4-5 ay boyunca açık ve berrak sadece birkaç gün belki fırtınalı ve sisli hava oluyor" dedi.

"GİRESUN YAYLALARI UZUNGÖL VE AYDER’DEN DAHA CAZİP OLACAK"

Yılın 12 ayı ulaşımda sıkıntı olmadığını ifade eden Önal, "Karadeniz’in yaylaları, özellikle Kulakkaya, Kümbet, Tamdere ve Paşakonağı gibi alçak kottaki yaylalarımız diğer yaylalara göre, ulaşım açısında da herhangi bir sıkıntı olmayınca buralarda insanlarımız rahatlıkla kışın tadını yaşayabiliyor. Bizim Kulakkaya Yaylamız 3 yerden ulaşıma açık Batlama, Dereli ve Erimez yolundan. İnsanlar günü birlik gidip gelebiliyor. Otelimizde konaklama imkanı var, restoranlarımız açık. Günübirlik gelip gidenler çok rahat bir şekilde yaylayı yaşayabiliyor. İnşallah pansiyonlarımız ve diğer alanlarımız da olunca buralarında Uzungöl ve Ayder’den daha cazip olacak" şeklinde konuştu.

Ulaşımın her geçen gün daha da iyileştiğini kaydeden Önal, Ordu-Giresun Havaalanın bölgeye büyük bir ivme kazandırdığını söyledi. Havaalanından yaylaya 1 saatte çıkılabildiğini vurgulayan Önal şunları söyledi:

"Burası yaklaşık 1 saat 15 dakikada havaalanına varabiliyoruz. Yazın ise bu süre bir saate düşüyor. Buranın diğer yaylalara oranla ulaşım en büyük avantaj. Havaalanının Ordu ve Giresun için büyük bir imkan sağladı. Özellikle Arap turistler yazın havaalanlarını kullanarak geliyorlar. Ordu-Giresun Havaalanı Doğu Karadeniz’e çok şey kattı. Yeşil Yol ile başlayan yol çalışmaları bu alanda iyileştirildi. Eğribel Tüneli yapılınca inşallah İç Anadolu’yu Karadeniz’e bağlama konusunda özellikle kışın sorun olmayacak. Bu alt yapılar bittiğinde Giresun kış turizminde de iddialı olacak ve gerçekten hak ettiği yeri alacaktır."

(Resul Yanbul / İHA)

Etiketler: Alp, Doğu Karadeniz, Karadeniz yaylaları


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