Buray, Cumhuriyet Bayramı konserinde sahne aldı

Erbaa Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında sevilen şarkıcı Buray konser verdi. Binlerce Erbaalı'nın doldurduğu meydanda Buray'ın performansı izleyenlerden büyük beğeni aldı. Erbaalılar Buray'ın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye çıkarak şarkıcı Buray'a Erbaaspor forması ve çiçek hediye eden Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, anlamlı bir günde konser düzenlediklerini ifade ederek,"29 Ekim Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yıl dönümü. İnsan kolay kazandığını kolay kaybeder. Biz Cumhuriyeti kolay kazanmadık. Kansa kan döktük, cansa can verdik. Büyük mücadeleler gösterdik. Atalarımız Anadolu’yu tekrar bize vatan yapmak için çok uğraştı. Ben başta Gazi Mustafa Kemal’i ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyorum. Minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun" dedi.

Şaban Konyar

