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Burdur’da sözde istihbaratçı muhtar operasyonu

Burdur’da kendisini istihbarat elemanı olarak tanıttığı öne sürülen bir muhtar, FETÖ’den ihraç edilecek olan kişilere önceden bilgi verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı.


19 Kasım 2016 14:08

Edinilen bilgilere göre, Burdur’da iki dönemdir bir mahallenin muhtarlık görevini yürüttüğü belirten A.E. isimli muhtarın evine düzenlenen operasyonda, devlete ait gizli bilgi ve belgelerin bulunduğu öne sürüldü. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan muhtar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Devletin gizli belgelerini temin etmek, bulundurmak ve açıklamak suçuyla tutuklandı
Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Burdur’da kendisini istihbarat elemanı olarak tanıtan bir şahsın, bazı kişilerin FETÖ nedeniyle ihraç edileceğine ilişkin önceden bilgi verdiği başlatılan soruşturma nedeniyle yapılan aramada, FETÖ için hazırlanan istihbari nitelikteki belgeler ele geçirilmiştir. Şahıs, devletin gizli kalması gereken bilgilerini temin etmek, bulundurmak ve açıklamak suçlarından tutuklanmıştır. Şahsın bu bilgileri nasıl edindiği araştırılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Etiketler: burdur haberleri, fetö soruşturması


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