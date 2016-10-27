Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 26 polisi gözaltına aldı. Gözaltına alınan polisler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde davaları görülen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 2 kişi savcılık sorgusunda serbest bırakıldı.

Enver Fatih Tıkır

