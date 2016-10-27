Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Bursa Emniyeti'ne ByLock operasyonunda 15 tutuklama

Bursa Emniyeti'ne ByLock operasyonunda 15 tutuklama

Bursa'da ByLock kullandıkları tespit edilerek gözaltına alınan 26 polisten 15'i tutuklandı.

Bursa Emniyetine ByLock operasyonunda 15 tutuklama

27 Ekim 2016 23:27

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları tespit edilen 26 polisi gözaltına aldı. Gözaltına alınan polisler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gün içerisinde davaları görülen zanlılardan 15'i tutuklanırken, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ayrıca 2 kişi savcılık sorgusunda serbest bırakıldı. 

Enver Fatih Tıkır
 

Etiketler: Bylock


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 15°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 18°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!