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Bursa metrosunda can pazarı

Bursa’da cep telefonuyla konuştuğu sırada metro hattına düşen bir kişi ölümden döndü.

Bursa metrosunda can pazarı

06 Ocak 2017 12:13
Bursa metrosunda can pazarı - Tıkla İzle

Trenin altında kalmaktan son anda kurtulan genç adam için metroda bekleyen yolcular ve güvenlikçiler seferber oldu. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Bursa’da şehir içi ulaşımın en önemli yolcu taşıma aracı olan Bursaray’ın Kültürpark istasyonunda yaşandı. İddiaya göre, ismi belirlenemeyen bir kişi telefonla ilgilenirken park halindeki metroya bineceğini zannederek iki vagon arasındaki boşluğa düştü. Bu sırada vatandaşlar raylardaki adamı fark etti. Trenin iki vagonu arasında kalan genç adam şans eseri yara almadı. Metroda bulunanlar kazanın ardından dışarıya çıktı. Yolcular ve görevliler tarafından raylardan çıkarılan şahıs olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. O anlar ise metroda bulunan Engin Güven isimli yolcu tarafından kaydedildi. Olay anı güvenlik kameralarına da yansıdı

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.


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