

--Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Gemlik ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığında görevli zabıt katibi,yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcıları hakkında FETÖ/PDY’ye terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan bylock programını kullandığı ve bazılarının da terör örgütü liderinin verdiği talimatlara uyarak Bank Asya’ya para yardımı yaptığı tespit edildi.