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Bursa’da adliyeye FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FÖT/PDY) soruşturması kapsamında aralarında zabıt katibi, yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcılarının bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.


18 Ekim 2016 10:39


--Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa, Gemlik ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığında görevli zabıt katibi,yazı işleri müdürü ve icra müdür yardımcıları hakkında FETÖ/PDY’ye terör örgütüne üye olduğu iddiasıyla şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli operasyon kapsamında gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün haberleşme aracı olan bylock programını kullandığı ve bazılarının da terör örgütü liderinin verdiği talimatlara uyarak Bank Asya’ya para yardımı yaptığı tespit edildi. 

Etiketler: bursa, fetö operasyonu


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