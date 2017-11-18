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Bursa'da Aleyna Tilki izdihamı

Bursa'da bir alışveriş merkezinin düzenlediği etkinlikte sahne alan genç popçu Aleyna Tilki hayranlarını coşturdu.

Bursada Aleyna Tilki izdihamı

18 Kasım 2017 17:30

Yaptığı her hareketle kendisini gündeme taşıyan sevilen sanatçı Aleyna Tilki Bursa'da büyük bir alış veriş merkezinde hayranlarıyla bir araya geldi. Tilki konserine yaklaşık 340 milyon tıklanma rekoru kıran "Cevapsız Çınlama" şarkısı ile başladı. İlk şarkıda seyirciyi coşturan Tilki daha sonra bu kadar alkışın ve çığlığın yetersiz olduğunu belirterek yaklaşık 3 ay önce çıkardığı ve 250 milyon tıklanan şarkısını söyleyerek hayranlarından büyük ilgi gördü.
Tilki'yi dinlemeye gelenler yoğun izdihamdan dolayı alışveriş merkezinin salonunu doldururken, yer bulamayanlar hizmet dışı bırakılan yürüyen merdivenlerde yer alarak Aleyna Tilki'yi dinleme imkanı buldu. Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, sevenleriyle buluştuğu verdiği mini konserde sevenlerini coşturdu. Kendisine olan ilgiden memnun olan Tilki, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.
 

 

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