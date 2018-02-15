Bursa'da alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

Kazada bir kişi ölürken iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesine bağlı Hasanağa Mahallesinde meydana geldi. Seyithan Ç. idaresindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile Hasan Hüseyin Y.(36) idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Ömer Sefa T.(20) ve kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Y. yaralanırken, kamyonetin sağ koltuğunda oturan Ali Vurgun(55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından bölgeye kısa sürede gelen ekipler yaptıkları incelemede Ali Vurgun'un vefat ettiğini otobüste yolcu olarak bulunan Ömer Sefa T. ve kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Y.'nin yaralı olduğunu tespit etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken Ali Vurgun'un cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Hasanağa Toki yolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonrası araçta inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri sürücü koltuğunda ve çevresinde alkol şişelerine denk geldi. Belediye otobüsünün sürücüsü ise ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.