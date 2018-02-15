Diğer
Kategoriler

Bursa'da alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

Bursa'da iddiaya göre alkollü bir sürücünün kullandığı kamyonetle belediye otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

Bursada alkollü sürücü dehşeti: 1 ölü

15 Şubat 2018 07:29

Kazada bir kişi ölürken iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Bursa'nın Nilüfer İlçesine bağlı Hasanağa Mahallesinde meydana geldi. Seyithan Ç. idaresindeki 16 JJK 27 plakalı belediye otobüsü ile Hasan Hüseyin Y.(36) idaresindeki kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu belediye otobüsünde yolcu olarak bulunan Ömer Sefa T.(20) ve kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Y. yaralanırken, kamyonetin sağ koltuğunda oturan Ali Vurgun(55) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşların polis ve sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından bölgeye kısa sürede gelen ekipler yaptıkları incelemede Ali Vurgun'un vefat ettiğini otobüste yolcu olarak bulunan Ömer Sefa T. ve kamyonet sürücüsü Hasan Hüseyin Y.'nin yaralı olduğunu tespit etti. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken Ali Vurgun'un cansız bedeni savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Hasanağa Toki yolu uzun süre trafiğe kapalı kalırken kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza sonrası araçta inceleme yapan Olay Yeri İnceleme ekipleri sürücü koltuğunda ve çevresinde alkol şişelerine denk geldi. Belediye otobüsünün sürücüsü ise ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü.

Etiketler: bursa, kaza, trafik kazası

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 14°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç