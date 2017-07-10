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Bursa'da boya fabrikasında yangın!

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Boya fabrikasındaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursada boya fabrikasında yangın!

10 Temmuz 2017 17:48
Bursa'da boya fabrikasında yangın - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde saat 16.45 sıralarında başlayan yangın, parlayıcı maddelerin alev almasıyla kısa sürede büyüdü. Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde boya fabrikasındaki yangın kısa bir süre sonra kontrol altına alındı

Vali İzzettin Küçük, Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile birlikte Yaylacık Mahallesi'ndeki yangın bölgesine geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı yetkililerinden bilgi alan Küçük, "Tek tesellimiz yaralı ya da can kaybı olmaması. Büyükşehir Belediyesi, Nilüfer Belediyesi, AFAD ve orman ekipleri müdahale etti. Kısa zamanda kontrol altına alındı. Soğutma sürüyor. Neden çıktığı soğutma çalışmalarından sonra belli olacak. 150 civarında personel çalışıyor. Her taraftan ekipler geldi. 15 tane itfaiye ekibi, arazözler, dozer ve kepçe var. Helikopter var. Ekiplerimiz bir anda seferber oldu, müdahale etti, söndürüldü" dedi.

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Etiketler: bursa, Nilüfer


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