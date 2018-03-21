Bursa'da doğalgaz patlaması: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Ziyapaşa Sokak'ta Hikmet G.'ye (56) ait tek katlı evde doğalgaz patlaması yaşandı. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlama ile havaya uçan ev harabeye döndü.

Bursa'da özel bir kolejde okuyan Elif Geldi, babası İsa Geldi ile birlikte otobüs durağına doğru yürürken, Ziya Paşa Sokak üzerinde büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. İşe gitmek için sokaktan geçen Şehmuz Bora (32) da enkazın altında kalarak yaralandı. Yaralılara ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Enkazın altından çıkarılan 3 kişi 112 ambulanslarıyla Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 18 yaşındaki lise öğrencisi Elif Geldi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Baba İsa geldi ile başından yaralanan Şehmuz Bora'nın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Başından yaralanan Şehmuz Bora, "Ben işe gidiyordum. Ne olduğunu anlamadım. Enkaz altında kaldık. Kızı tanımıyorum" dedi.

Öte yandan, patlamanın yaşandığı evde kiracı olarak kalan 3 kişilik Kasap ailesi ise olaydan yara almadan kurtuldu. Olayın şokunu halen üzerinden atamadığını belirten Mehmet Kasap (57), "Ne olduğunu anlamadık. Hanım ben ve çocuk vardı. Biz arka taraftaydık, bizden yaralanan olmadı. Ancak ön taraftan yoldan geçenler yaralanmış onlar için çok üzüldük" dedi.

Patlamayla ilgili konuşan görgü tanıkları ise "Kurtarın diye karşı evin önünden sesler geliyordu. Bir kız öğrenci enkazın altında kalmıştı. Onu çıkarıp ambulansa koyduk. Patlama çok şiddetliydi" diye konuştu.

Patlamada hayatını kaybeden Elif Geldi'nin cesedi hastane morgundan alınarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Genç kızın yarın öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin incelemeleri devam ediyor.



Yusuf Ali Arslan - Hakan Gönül