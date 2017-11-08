Bursa'da fabrikada patlama: 5 ölü, 16 yaralı

Uludağ Organise Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir boya ve iplik fabrikasında patlama oldu. Buhar kazanı büyük bir gürültüyle patlarken, ortalık savaş alanına döndü. Fabrikanın çatısı çökerken, kazanın parçaları 150-200 metrekarelik bir alana yayıldı. Patlamanın olduğu tesisin yanı sıra çevredeki fabrikalar da hasar meydana geldi. Çevre fabrikalarda çalışan işçiler ve okullardaki öğrenciler, patlamanın şiddetinden dolayı büyük bir heyecana kapıldı. Patlamada 5 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE ve 112 ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla yaralı işçiler Çekirge Devlet Hastanesi ve Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Acı haberi alan işçi yakınları fabrikaya akın etti. Ölen veya yaralanan işçilerin aileleri göz yaşlarına boğuldu.

Uludağ Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu Başkanı Yunus Aydın, patlamada kesinlikle ihmal olduğunu belirterek, “Bu yer, bölgemizdeki 250 sanayi tesisinden kendini yenilemeyen 3 fabrikadan biriydi. Patlamada ihmal olduğu açıkça ortada” dedi.

OSB’lerde merkezi sistem buhar verilmesinin şart olduğunu, ancak bunun mecburi tutulamadığını hatırlatan Aydın, “Bu tesis 1990’lı yıllarda kurulan iplik ve boya fabrikası. Bölgemizde kendini yenilemeyen 3 tesisten biriydi. Gerek teknik kademe, gerek işçi kademesi, gerekse idare kademesinde bir ihmal olduğu ortada. Basınç üç-dört kat yükseğe çıkmadığında kazan patlamaz. Bunu nasıl tespit edemediler anlayamadık. Çevredeki 6 fabrikada hasar var. Toplam zarar bir milyon lira” diye konuştu.

Öte yandan fabrikanın sahibi Şükrü Demir’in oğlu Yavuz Demir’in de patlamada hayatını kaybettiği öğrenildi. Savcı olay yerinde inceleme yaparken, ambulans ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor. Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükşahin ve Makine Mühendisleri Odası Başkanı İbrahim Mat da fabrikaya gelerek bilgi aldı.

Mesut Alan