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Bursa’da iki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada

Bursa’da çalışma saatleri konusunda aralarında tartışma çıkan iki berberin bıçaklı ve sopalı kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursada iki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada

02 Ağustos 2017 15:11
İki berberin sopalı ve bıçaklı kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Alemdar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı sokakta işyerelri olan 30 yaşındaki berber Burhan K. ile 39 yaşındaki Fatih Ç.'nin arasında Berberler Odası’nın belirlediği çalışma saatlerine uyulması konusunda sözlü tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, kuaföründeki bıçağı alan Burhan K, meslektaşına saldırarak kolundan ve omzundan yaraladı.

Sopalı ve bıçaklı kavganın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ambulansındaki sağlık ekipleri, yaralanan Fatih Ç.'yi Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçarak uzaklaşan Burhan K. ise Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından kısa süreli çalışmanın ardından yakalandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili tahkikatı sürüyor. 

Serkan Akkuş

Etiketler: bıçaklı kavga, bursa


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