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Bursa'da kaybolan Katarlı çocuk drone ile aranıyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’da dün akşamüstü kaybolan Katarlı 9 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri havadan drone ile arıyor.

Bursada kaybolan Katarlı çocuk drone ile aranıyor

23 Temmuz 2017 12:15

Katar'dan Türkiye'ye turist olarak gelen 9 kişilik aile dün Uludağ'a çıktı. Zirvede yemek yedikten sonra İstanbul'a dönmek isteyen aile, 9 yaşındaki İbrahim Najib El Mansouri’nin yanlarında olmadığını fark etti. Bir süre arama yapan aile çocuğu bulamayınca durum jandarmaya bildirildi. Çocuğu bulmak için Jandarma Arama Kurtarma, Jandarma Özel Harekat, AKUT, NAK, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, Bursa Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, İHH ve UMKE ekipleri seferber oldu. Gece boyunca Uludağ’ın her yerinde arama yapan ekipler, çocuğun izine rastlamadı. Sabah saatlerinde tekrar arama başlatan ekipler, araziye dağıldı.

Öte yandan jandarma ekipleri, havanın aydınlanması ile beraber drone uçurmaya başladı. Bölgeyi drone ile havadan tarayan ekiplerin çocuğu bulmak için çalışmaları sürüyor. Ayrıca jandarma aracına çocuğun ailesini alan ekipler, anonslar yaptırıyor. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, drone, Katarlı çocuk


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